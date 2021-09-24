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В НАПК не в курсе, что должны вести реестр олигархов: с ними никто не консультировался

Пятница, 24 сентября 2021, 13:39

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отметил, что в НАПК не готовы вносить олигархов в реестр, но если президент Владимир Зеленский подпишет закон, то придется.

Источник: НАПК в комментарии УП

Прямая речь: "В НАПК пока нет финального текста закона, который проголосовала Верховная Рада.

Но, судя по публичной информации, сейчас в законе содержатся две противоположные нормы: одна говорит, что в Реестр олигархов людей должен вносить СНБО, другая - НАПК. Поскольку верховенство права - одно из базовых ценностей команды НАПК, мы всегда руководствуемся буквой закона.

Поэтому в случае, если президент подпишет этот закон - конечно, будем его выполнять. Однако, по нашему мнению, такие противоположные нормы должны быть устранены".

Детали: По словам главы НАПК, при написании законопроекта об олигархах с ними никто не консультировался.

Относительно дальнейших действий во исполнение закона НАПК будет принимать решение после того, как закон вступит в силу.

Отмечается, что реестр деклараций НАПК готов для включения в него деклараций олигархов. А подразделения, отвечающие за проверку деклараций, готовы к их проверке.

Что предшествовало: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламентарии поддержали его правку. Таким образом в законе учтены нормы, что олигархом человека признаёт СНБО, как это инициировал президент, а другая – что это делает НАПК.

Чтобы избежать коллизии придется переголосовать статью 5 закона, где говорится о том, как олигарха признают олигархом.

Предыстория:

  • 23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.
  • Спикера ВР Дмитрия Разумкова не было на заседании, поскольку он повторно заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что если бы Разумков был на заседании парламента и выступал против сокращенного рассмотрения законопроекту по олигархам, то это стало бы точкой невозврата для отношений фракции и Разумкова.

Украинская правда
Темы: НАПКолигархизаконодательствоВерховная Рада


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