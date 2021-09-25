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Індикатори МОЗ: кількість "помаранчевих" областей зменшилася

Субота, 25 вересня 2021, 10:43
Індикатори МОЗ: кількість помаранчевих областей зменшилася
фото Ельдара Сарахмана, УП

За даними МОЗ від 24 вересня, помаранчевому рівню епідемічної небезпеки відповідають 4 області України – Дніпропетровська, Донецька, Тернопільська та Черкаська.

Джерело: МОЗ

 

Деталі: У цих областях перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій, норма якого визначена на рівні не більше 50%. У Дніпропетровській області він складає 52,6%, в Донецькій – 73,5%, у Тернопільській – 53,7%, а в Черкаській – 107%.

Решта областей відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.

Крім того, у всіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей, перевищено показник рівня захворюваності, який має не перевищувати 75 випадків на 100 тисяч населення.

Найвищий він у Луганській області – 436, а також у Чернівецькій (399).  

Що передувало: За даними від 23 вересня, МОЗ відносив до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки 9 регіонів України, включно з Києвом.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть протягом двох-трьох тижнів перейти в "червоний" рівень епіднебезпеки.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 по всій Україні. 

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМОЗ
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