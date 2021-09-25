Индикаторы МОЗ: количество "оранжевых" областей уменьшилось

По данным Минздрава от 24 сентября, оранжевому уровню эпидемической опасности соответствуют 4 области Украины – Днепропетровская, Донецкая, Тернопольская и Черкасская.

Источник: Минздрав

Детали: В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций, норма которого определена на уровне не более 50%. В Днепропетровской области он составляет 52,6%, в Донецкой – 73,5%, в Тернопольской – 53,7%, а в Черкасской – 107%.

Остальные области соответствуют желтому уровню эпидопасности.

Кроме того, во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, превышен показатель уровня заболеваемости, который не должен превышать 75 случаев на 100 тысяч населения.

Самый высокий он в Луганской области – 436, а также в Черновицкой (399).

Что предшествовало: По данным от 23 сентября, Минздрав относил к оранжевому уровню эпидемической опасности 9 регионов Украины, включая Киев.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области могут в течение двух-трех недель перейти в "красный" уровень эпидопасности.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 по всей Украине.