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ТСК щодо "Вагнера" викликає Бутусова: опублікував "свідчення" Бурби

Субота, 25 вересня 2021, 15:34
ТСК щодо Вагнера викликає Бутусова: опублікував свідчення Бурби
Юрій Бутусов

Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування справи щодо ПВК "Вагнера" Мар'яна Безугла викликає на заслуховування головного редактора видання "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова через поширену ним інформацію про заслуховування ТСК Василя Бурби.

Джерело: Безугла у Facebook, Бутусов у Facebook

Деталі: У суботу Бутусов опублікував нібито зміст свідчень колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби, якого заслухала ТСК у п'ятницю в режимному приміщенні.

Зокрема, посилаючись на джерела в комісії, Бутусов повідомив, що на допиті Бурба повністю підтвердив під протокол всі обставини підготовки і провалу спецоперації, про які журналіст писав у своїх статтях щодо даного скандалу, і "навів багато нових деталей і фактів, які підтверджують зраду і витік інформації в КДБ Білорусі з Офісу президента України".

Бурба нібито розповів, що план спецоперації з захоплення російських терористів був підписаний міністром оборони Андрієм Тараном, і був детально узгоджений, а провал спецоперації стався після наради в кабінеті президента Зеленського.

Наказ про перенесення спецоперації дав глава Офісу президента Андрій Єрмак, а Бурба попередив, що в результаті може статися провал, і треба діяти швидко, пише Бутусов.

За його словами, після затримання терористів у Мінську і звернення Росії повернути їх до Москви Бурба звернувся до президента з проханням провести розслідування можливої ​​зради, проте замість розслідування Бурба був звільнений через два дні указом президента.

Також Бурба нібито підтвердив на ТСК, що спецоперація проводилася спільно зі спецслужбами НАТО.

Разом з тим, голова ТСК Мар'яна Безугла заявила, що поширена Бутусовим інформація щодо свідчень Бурби "не відповідає дійсності".

Дослівно Безугла: "Були присутні члени ТСК і В.Бурба. Це єдині джерела інформації про те, що було вчора. Засідання "грифоване". Підпадає під Закон про держтаємницю. Це кримінальна відповідальність. Не думаю, що Василь Васильович буде давати фейковий варіант державної таємниці".

"Чи ж просто Бутусов взяв і написав свою попередню версію, аби якось, ну хоч якось "приліпитися" до роботи ТСК? Хто він, свідок, інструмент чи свідомий агент російської спецоперації з дезінформації в Україні? Будемо розбиратися.

Викликаю Юрія Бутусова на заслуховування. Час і місце буде повідомлено. Настав час відповідальності за сказане, зроблене і зламане".

Що передувало: У п'ятницю колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба в режимному приміщенні дав свідчення у справі найманців ПВК "Вагнера" ​​тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Нардеп Роман Костенко повідомив, що зустріч була в будівлі ГУ розвідки.

Минулого тижня Бурба прибув на засідання ТСК, але під час засідання виявилось, що немає кворуму, хоча на початку він був. У понеділок ТСК заслухала Бурбу, а через деякий час "без пояснення причин" оголосила перерву.

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Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ВагнеррозвідкаВерховна Рада
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