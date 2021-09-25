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ВСК по Вагнеру вызывает Бутусова: опубликовал "показания" Бурбы

Суббота, 25 сентября 2021, 15:34
ВСК по Вагнеру вызывает Бутусова: опубликовал показания Бурбы
Юрий Бутусов

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию дела о ПВК "Вагнера" Марьяна Безуглая вызывает на заслушивание главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова из-за распространенной им информации о заслушивании ВСК Василия Бурбы.

Источник: Безуглая в Facebook, Бутусов в Facebook

Детали: В субботу Бутусов опубликовал якобы содержание показаний бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы, которого заслушала ВСК в пятницу в режимном помещении.

В частности, ссылаясь на источники в комиссии, Бутусов сообщил, что на допросе Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации, о которых журналист писал в своих статьях по данному скандалу, и "привел много новых деталей и фактов, подтверждающих измену и утечку информации в КГБ Беларуси из Офиса президента Украины".

Бурба якобы рассказал, что план спецоперации по захвату русских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном, и был детально согласован, а провал спецоперации произошел после совещания в кабинете президента Зеленского.

Приказ о переносе спецоперации дал глава Офиса президента Андрей Ермак, а Бурба предупредил, что в результате может произойти провал, и нужно действовать быстро, пишет Бутусов.

По его словам, после задержания террористов в Минске и обращения России вернуть их в Москву Бурба обратился к президенту с просьбой провести расследование возможной измены, однако вместо расследования Бурба был уволен через два дня указом президента.

Также Бурба якобы подтвердил на ВСК, что спецоперация проводилась совместно со спецслужбами НАТО.

Вместе с тем, председатель ВСК Марьяна Безуглая заявила, что распространенная Бутусовым информация относительно показаний Бурбы "не соответствует действительности".

Дословно Безуглая: "Присутствовали члены ВСК и В.Бурба. Это единственные источники информации о том, что было вчера. Заседание "грифованное". Подпадает под закон о гостайне. Это уголовная ответственность. Не думаю, что Василий Васильевич будет давать фейковый вариант государственной тайны".

"Или же просто Бутусов взял и написал свою предыдущую версию, чтобы как-то, ну хоть как-то "прилепиться" к работе ВСК? Кто он, свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине? Будем разбираться.

Вызываю Юрия Бутусова на заслушивание. Время и место будет сообщено. Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное".

Что предшествовало: В пятницу бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба в режимном помещении дал показания по делу наемников ЧВК "Вагнера" временной следственной комиссии Верховной Рады. Нардеп Роман Костенко сообщил, что заседание было в здании ГУ разведки.

На прошлой неделе Бурба прибыл на заседание ВСК, но во время заседания оказалось, что нет кворума, хотя в начале он был. В понедельник ВСК заслушала Бурбу, а через некоторое время "без объяснения причин" объявила перерыв.

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Темы: ВагнерразведкаВерховная Рада
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