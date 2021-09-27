Окупанти шість разів відкривали вогонь на Донбасі, українські військові стріляли у відповідь

26 вересня окупанти на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, у напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі Нью-Йорка ворог стріляв з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік Водяного, що на Приазов’ї, та двічі - біля Новолуганського.

Як повідомляється, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як уже стало відомо, 26 вересня один український військовослужбовець загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої, ще один захисник дістав поранення.