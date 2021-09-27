Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти шість разів відкривали вогонь на Донбасі, українські військові стріляли у відповідь

Понеділок, 27 вересня 2021, 07:38

26 вересня окупанти на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, у напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі Нью-Йорка ворог стріляв з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік Водяного, що на Приазов’ї, та двічі - біля Новолуганського.

Як повідомляється, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як уже стало відомо, 26 вересня один український військовослужбовець загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої, ще один захисник дістав поранення.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПритула підтвердив наміри створити власну партію

фото, відеоСиловики зупинили "розпродаж" арсеналу військової частини у Миколаєві

фотоУ Зеленського слідом за 1 млрд дерев хочуть 10 тисяч нових спортмайданчиків

фотоНАБУ і САП проводять обшуки в оточення "слуги" Куницького в Харкові – джерела

В Україні презентували мобільний застосунок "єСуд"

Візит Зеленського, сесії, нагородження найкращих "слуг" - що чекає нардепів у Трускавці

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
ООС: один військовий загинув, одного поранено
Доба на Донбасі: 4 порушення "тиші", прицільний обстріл
Біля Світлодарська окупанти вели прицільний обстріл позицій ЗСУ
Останні новини
20:28
Данія розширить заборону на розведення норок ще на рік
20:07
відеоПритула підтвердив наміри створити власну партію
19:48
Податкова зафіксувала зниження кількості великих платників податків
19:30
На Донбасі 7 порушень "тиші", у ЗСУ двоє поранених
19:04
Фільм УП "Треба ще вижити" покажуть на міжнародному кінофестивалі у Харкові
19:03
фото, відеоСиловики зупинили "розпродаж" арсеналу військової частини у Миколаєві
18:56
Лукашенко погодився провести референдум щодо смертної кари
18:54
Україні потрібно збудувати 240 нових суден – Укроборонпром
18:48
У неділю на Донбасі загинув боєць із Харківщини
18:40
Поліція Нідерландів затримала політика через ймовірний сценарій з убивства прем’єра
Усі новини...