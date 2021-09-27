Оккупанты шесть раз открывали огонь на Донбассе, украинские военные стреляли в ответ
26 сентября оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе Нью-Йорка враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного, что на Приазовье, и дважды - у Новолуганского.
Как сообщается, украинские военнослужащие открывали ответный огонь.
Напомним: Как уже стало известно, 26 сентября один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один защитник получил ранения.