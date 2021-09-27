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Оккупанты шесть раз открывали огонь на Донбассе, украинские военные стреляли в ответ

Понедельник, 27 сентября 2021, 07:38

26 сентября оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе Нью-Йорка враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного, что на Приазовье, и дважды - у Новолуганского.

Как сообщается, украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

Напомним: Как уже стало известно, 26 сентября один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один защитник получил ранения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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