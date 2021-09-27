Білоруську опозиціонерку Колесникову нагородили в ПАРЄ премією Гавела

Парламентська асамблея Ради Європи нагородила премією імені Вацлава Гавела одну з лідерів білоруської опозиції Марію Колесникову, яку режим Лукашенка нещодавно засудив до 11 років в'язниці. Таким чином відзначили діяльність опозиціонерки із захисту прав людини.

Джерело: ПАРЄ у Twitter

Дослівно: "Марія Колесникова, Білорусь, стала лауреатом Премії ім. Вацлава Гавела - 2021".

Деталі: Премію замість Колесникової на засіданні асамблеї в понеділок отримала її сестра Тетяна Хомич.

Голова ПАРЄ Рік Демс, вручаючи нагороду, зазначив, що Марія Колесникова, яка зараз перебуває в ув'язненні, "продемонструвала справжню відвагу і готовність ризикувати собою в ім'я справи, яку вона поставила вище власної безпеки".

Довідка: Премія була заснована Парламентською асамблеєю Ради Європи в пам'ять про колишнього дисидента і президента Чехословаччини і Чехії Вацлава Гавела. Премія присуджується щорічно людині або організації за видатні заслуги в галузі захисту прав людини. Лауреат отримує диплом і грошову винагороду - 60 тисяч євро.

Передісторія: Колесникова була одним з лідерів протестів проти влади Олександра Лукашенка після виборів президента Білорусі в серпні 2020 року.

У вересні минулого року її затримали і спробували вивезти до України, однак вона порвала паспорт і зірвала цей план. Тоді її заарештували і пред'явили звинувачення за кількома кримінальними статтями.

Через рік Колесникову в закритому процесі засудили до 11 років позбавлення волі.