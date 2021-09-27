Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Беларусскую оппозиционершу Колесникову наградили в ПАСЕ премией Гавела

Понедельник, 27 сентября 2021, 15:03
Сестра Колесниковой Татьяна Хомич получает для сестры премию Гавела (Фото: ПАСЕ)

Парламентская ассамблея Совет Европы наградила премией имени Вацлава Гавела одного из лидеров беларусской оппозиции Марию Колесникову, которую режим Лукашенко недавно приговорил к 11 годам тюрьмы. Таким образом отметили деятельность оппозиционерши по защите прав человека.

Источник: ПАСЕ в Twitter

Дословно: "Мария Колесникова, Беларусь, стала лауреатом Премии им. Вацлава Гавела – 2021".

Детали: Премию вместо Колесниковой на заседании ассамблеи в понедельник получила ее сестра Татьяна Хомич.

Председатель ПАСЕ Рик Демс, вручая награду, отметил, что Мария Колесникова, которая сейчас находится в заключении, "продемонстрировала истинную отвагу и готовность рисковать собой во имя дела, которое она поставила выше собственной безопасности".

Справка: Премия была учрежденная Парламентской ассамблей Совета Европы в память о бывшем диссиденте и президенте Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела. Премия присуждается ежегодно человеку или организации за выдающиеся заслуги в области защиты прав человека. Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение - 60 тысяч евро.

Предыстория: Колесникова была одним из лидеров протестов против власти Александра Лукашенко после выборов президента Беларуси в августе 2020 года.

В сентябре прошлого года ее задержали и попытались вывезти в Украину, однако она порвала паспорт и сорвала этот план. Тогда ее арестовали и предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям.

Спустя год Колесникову в закрытом процессе приговорили к 11 годам лишения свободы.

Украинская правда
Темы: БеларусьПАСЕнаградыоппозиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПритула подтвердил намерения создать свою партию

фото, видеоСиловики остановили "распродажу" арсенала военной части в Николаеве

фотоУ Зеленского вслед за 1 млрд деревьев хотят 10 тысяч новых спортплощадок

фотоНАБУ и САП проводят обыски у окружения "слуги" Куницкого в Харькове – источники

В Украине презентовали мобильное приложение "еСуд"

Визит Зеленского, сессии, награждение лучших "слуг" - что ждет нардепов в Трускавце

Все новости...
Беларусь
ПАСЕ проведет срочные дебаты по миграционной кризиса на границе с Беларусью
Путин считает приход НАТО в Украину пересечением "красных линий" РФ
Тело повешенного в Киеве белоруса Шишова похоронили почти через 2 месяца
Последние новости
20:42
Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро
20:28
Дания расширит запрет на разведение норок еще на год
20:07
видеоПритула подтвердил намерения создать свою партию
19:48
Налоговая зафиксировала снижение количества крупных налогоплательщиков
19:30
На Донбассе 7 нарушений "тишины", в ВСУ двое раненых
19:04
Фильм УП "Надо еще выжить" покажут на международном кинофестивале в Харькове
19:03
фото, видеоСиловики остановили "распродажу" арсенала военной части в Николаеве
18:56
Лукашенко согласился провести референдум по смертной казни
18:54
Украине нужно построить 240 новых судов – Укроборонпром
18:48
В воскресенье на Донбассе погиб боец из Харьковской области
Все новости...