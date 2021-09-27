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Беларусскую оппозиционершу Колесникову наградили в ПАСЕ премией Гавела

Понедельник, 27 сентября 2021, 15:03
Беларусскую оппозиционершу Колесникову наградили в ПАСЕ премией Гавела
Сестра Колесниковой Татьяна Хомич получает для сестры премию Гавела (Фото: ПАСЕ)

Парламентская ассамблея Совет Европы наградила премией имени Вацлава Гавела одного из лидеров беларусской оппозиции Марию Колесникову, которую режим Лукашенко недавно приговорил к 11 годам тюрьмы. Таким образом отметили деятельность оппозиционерши по защите прав человека.

Источник: ПАСЕ в Twitter

Дословно: "Мария Колесникова, Беларусь, стала лауреатом Премии им. Вацлава Гавела – 2021".

Детали: Премию вместо Колесниковой на заседании ассамблеи в понедельник получила ее сестра Татьяна Хомич.

Председатель ПАСЕ Рик Демс, вручая награду, отметил, что Мария Колесникова, которая сейчас находится в заключении, "продемонстрировала истинную отвагу и готовность рисковать собой во имя дела, которое она поставила выше собственной безопасности".

Справка: Премия была учрежденная Парламентской ассамблей Совета Европы в память о бывшем диссиденте и президенте Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела. Премия присуждается ежегодно человеку или организации за выдающиеся заслуги в области защиты прав человека. Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение - 60 тысяч евро.

Предыстория: Колесникова была одним из лидеров протестов против власти Александра Лукашенко после выборов президента Беларуси в августе 2020 года.

В сентябре прошлого года ее задержали и попытались вывезти в Украину, однако она порвала паспорт и сорвала этот план. Тогда ее арестовали и предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям.

Спустя год Колесникову в закрытом процессе приговорили к 11 годам лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: БеларусьПАСЕнаградыоппозиция
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