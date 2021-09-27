Кулеба – Путіну про "червоні лінії": З нашого боку кордону розберемось самі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "червоні лінії" президента Росії обмежуються лише територією РФ, а Україна сама вирішуватиме, що робити на своїй землі.

Джерело: Кулеба у Twitter, коментуючи думку Путіна, що прихід НАТО в Україну буде перетином "червоних ліній" РФ

Пряма мова Кулеби: ""Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи".

«Червоні лінії» Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи. https://t.co/vxlmvzn7Ml — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 27, 2021

Що було раніше: Речник президента РФ Дмитро Пєсков заяив, що Путін вважає, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Москви перетин її "червоних ліній".

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