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Кулеба – Путіну про "червоні лінії": З нашого боку кордону розберемось самі

Понеділок, 27 вересня 2021, 15:10
Фото з Facebook Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "червоні лінії" президента Росії обмежуються лише територією РФ, а Україна сама вирішуватиме, що робити на своїй землі.

Джерело: Кулеба у Twitter, коментуючи думку Путіна, що прихід НАТО в Україну буде перетином "червоних ліній" РФ

Пряма мова Кулеби: ""Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи".

Що було раніше: Речник президента РФ Дмитро Пєсков заяив, що Путін вважає, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Москви перетин її "червоних ліній".

Передісторія:

  • Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з російським лідером Володимиром Путіним вживати відносно України "якісь дії" у відповідь на нібито розгортання там американських військових баз США.
  • Раніше Путін заявляв, що якщо іноземні держави будуть "палити мости" з Росією, то відповідь його країни "буде асиметричною, швидкою й жорсткою". "Сподіваюся, що нікому не спаде на думку перейти в відношенні Росії "червону межу". А де вона буде проходити – це ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі", – говорив він.

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроПутінкордон


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