Кулеба – Путину о "красных линиях": С нашей стороны границы разберемся сами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "красные линии" президента России ограничиваются только территорией РФ, а Украина сама будет решать, что делать на своей земле.

Источник: Кулеба в Twitter, комментируя мнение Путина, что приход НАТО в Украине будет пересечением "красных линий" РФ

Прямая речь Кулебы: ""Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы".

«Червоні лінії» Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи. https://t.co/vxlmvzn7Ml — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 27, 2021

Что было ранее: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин считает, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Москвы пересечение ее "красных линий".

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