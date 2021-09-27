Кулеба – Путину о "красных линиях": С нашей стороны границы разберемся сами
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "красные линии" президента России ограничиваются только территорией РФ, а Украина сама будет решать, что делать на своей земле.
Источник: Кулеба в Twitter, комментируя мнение Путина, что приход НАТО в Украине будет пересечением "красных линий" РФ
Прямая речь Кулебы: ""Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы".
«Червоні лінії» Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи. https://t.co/vxlmvzn7Ml
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 27, 2021
Что было ранее: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин считает, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Москвы пересечение ее "красных линий".
Предыстория:
- Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным предпринимать в отношении Украины "какие-то действия" в ответ на якобы разворачивание там американских военных баз США.
- Ранее Владимир Путин заявлял, что если иностранные государства будут "жечь мосты" с Россией, то ответ его страны "будет ассиметричным, быстрым и жестким". "Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", – говорил он.