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В УДО запевняють, що Зеленському охорону не посилювали

Понеділок, 27 вересня 2021, 18:26
В УДО запевняють, що Зеленському охорону не посилювали

Управління державної охорони заявляє, що після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра охорону Володимиру Зеленському не посилювали. Раніше УП повідомляла, що глава держави посилив свою охорону.

Джерело: УДО в коментарі "Суспільному"

Деталі: У пресслужбі УДО (яке охороняє президента – ред.)  розповіли, що посилено президентів охороняють із 2014 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі.

Там зауважили, що після замаху на Шефіра охорону Зеленському не посилювали.

Яка кількість автівок пересувається у складі кортежу та скільки спецпризначенців охороняють главу держави в УДО не розголошують, оскільки це є державною таємницею.

Передісторія:

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийУДОШефір Сергій
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