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В УДО запевняють, що Зеленському охорону не посилювали

Понеділок, 27 вересня 2021, 18:26

Управління державної охорони заявляє, що після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра охорону Володимиру Зеленському не посилювали. Раніше УП повідомляла, що глава держави посилив свою охорону.

Джерело: УДО в коментарі "Суспільному"

Деталі: У пресслужбі УДО (яке охороняє президента – ред.)  розповіли, що посилено президентів охороняють із 2014 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі.

Там зауважили, що після замаху на Шефіра охорону Зеленському не посилювали.

Яка кількість автівок пересувається у складі кортежу та скільки спецпризначенців охороняють главу держави в УДО не розголошують, оскільки це є державною таємницею.

Передісторія:

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Теми: ЗеленськийУДОШефір Сергій


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