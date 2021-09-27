В УГО уверяют, что Зеленскому охрану не усиливали
Управление государственной охраны заявляет, что после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира охрану Владимиру Зеленский не усиливали. Ранее УП сообщала, что глава государства усилил свою охрану.
Источник: УГО в комментарии "Суспільному"
Детали: В Пресс-служба УГО (охраняющее президента - ред.) Рассказали, что усиленно президентов охраняют с 2014 года, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.
Там отметили, что после покушения на Шефира охрану Зеленскому не усиливали.
Какое количество автомобилей передвигается в составе кортежа и сколько спецназовцев охраняют главу государства, в УГО не разглашают, поскольку это является государственной тайной.
Предыстория:
- Вечером 24 сентября корреспондент "Украинской правды" зафиксировал усиленный кортеж Зеленского - он двигался на большой скорости с сигнальными маячками.
- Это произошло через два дня после того, как под Киевом стреляли в автомобильШефира.
- Тогда же стало известно, что полиция с 25 сентября переходит на усиленный режим работы.
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