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В УГО уверяют, что Зеленскому охрану не усиливали

Понедельник, 27 сентября 2021, 18:26

Управление государственной охраны заявляет, что после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира охрану Владимиру Зеленский не усиливали. Ранее УП сообщала, что глава государства усилил свою охрану.

Источник: УГО в комментарии "Суспільному"

Детали: В Пресс-служба УГО (охраняющее президента - ред.) Рассказали, что усиленно президентов охраняют с 2014 года, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.

Там отметили, что после покушения на Шефира охрану Зеленскому не усиливали.

Какое количество автомобилей передвигается в составе кортежа и сколько спецназовцев охраняют главу государства, в УГО не разглашают, поскольку это является государственной тайной.

Предыстория:

  • Вечером 24 сентября корреспондент "Украинской правды" зафиксировал усиленный кортеж Зеленского - он двигался на большой скорости с сигнальными маячками.
  • Это произошло через два дня после того, как под Киевом стреляли в автомобильШефира.
  • Тогда же стало известно, что полиция с 25 сентября переходит на усиленный режим работы.

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Темы: ЗеленскийУГОШефир Сергей
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