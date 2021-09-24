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Зеленський посилив кортеж, поліція переходить на особливий режим роботи

П'ятниця, 24 вересня 2021, 23:23

Президент Володимир Зеленський після нападу на свого першого помічника Сергія Шефіра посилив свою охорону – збільшений кортеж з сигнальними маячками рухається на великій швидкості. Тим часом поліція з 25 вересня переходить на посилений режим роботи.

Джерело: "Українська правда", джерела УП в правоохоронних органах

Деталі: Кореспондент УП помітив оновлений кортеж президента Зеленського. Тепер він їздить із сиренами та мигалками, на великій швидкості, а також збільшилась кількість машин.

Кортеж бачили на Обухівській трасі, він рухався у бік державних дач близько 21 години.

Тим часом УП отримала документ, згідно з яким глава Нацполіції Ігор Клименко наказує з 25 вересня по 8 жовтня перевести особовий склад кримінальної поліції та слідчих підрозділів на посилений режим роботи "у зв'язку із загостренням криміногенної обстановки на території держави, пов'язаної з учиненням тяжких кримінальних правопорушень, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, та які викликали в суспільстві значний резонанс, з метою проведення профілактичних заходів для її стабілізації".

Згідно з цим наказом, поліцейські працюватимуть понаднормово, але не більше 12 годин на добу та 6 днів на тиждень.

 

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Передісторія:

Михайло Ткач, Роман Петренко, УП
Теми: Зеленський


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