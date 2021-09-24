Зеленський посилив кортеж, поліція переходить на особливий режим роботи
Президент Володимир Зеленський після нападу на свого першого помічника Сергія Шефіра посилив свою охорону – збільшений кортеж з сигнальними маячками рухається на великій швидкості. Тим часом поліція з 25 вересня переходить на посилений режим роботи.
Джерело: "Українська правда", джерела УП в правоохоронних органах
Деталі: Кореспондент УП помітив оновлений кортеж президента Зеленського. Тепер він їздить із сиренами та мигалками, на великій швидкості, а також збільшилась кількість машин.
Кортеж бачили на Обухівській трасі, він рухався у бік державних дач близько 21 години.
Тим часом УП отримала документ, згідно з яким глава Нацполіції Ігор Клименко наказує з 25 вересня по 8 жовтня перевести особовий склад кримінальної поліції та слідчих підрозділів на посилений режим роботи "у зв'язку із загостренням криміногенної обстановки на території держави, пов'язаної з учиненням тяжких кримінальних правопорушень, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, та які викликали в суспільстві значний резонанс, з метою проведення профілактичних заходів для її стабілізації".
Згідно з цим наказом, поліцейські працюватимуть понаднормово, але не більше 12 годин на добу та 6 днів на тиждень.
Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра
Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає.
- Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".