УЄФА відмовилася від судових позовів проти трьох клубів з “Суперліги”

УЄФА відмовилася від судових позовів проти трьох клубів з так званої "Суперліги" - "Барселони", "Ювентуса" і "Реал Мадрид".

Джерело: УЄФА, Sky News

Деталі: УЄФА оголосила, що "в справі, пов'язаній з потенційним порушенням правової бази УЄФА у зв'язку з так званою "Суперлігою", Апеляційний орган УЄФА оголосив сьогодні судовий розгляд недійсним, таким, як якби він ніколи не був розпочатий".

Як пише Sky News, це сталося після того, як минулого тижня іспанський суддя дав УЄФА п'ять днів, щоб підтвердити, що він буде дотримуватися рішення суду і не буде карати команди за участь в "Суперлізі", оскільки їм загрожував можливу заборону на участь в Лізі чемпіонів. Суддя Мадрида також повідомив про цей випадок Європейський суд в Люксембурзі.

УЄФА заявила, що також зв'яжеться з іншими дев'ятьма клубами, які брали участь в спробі відриву – "Арсеналом", "Челсі", "Ліверпулем", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем", "Атлетико", "Міланом" і "Інтером" - аби повідомити, що їм не потрібно буде платити штраф, накладений за спробу створити Суперлігу.

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