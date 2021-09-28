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УЄФА відмовилася від судових позовів проти трьох клубів з “Суперліги”

Вівторок, 28 вересня 2021, 07:01

УЄФА відмовилася від судових позовів проти трьох клубів з так званої "Суперліги" - "Барселони", "Ювентуса" і "Реал Мадрид".

Джерело: УЄФА, Sky News

Деталі: УЄФА оголосила, що "в справі, пов'язаній з потенційним порушенням правової бази УЄФА у зв'язку з так званою "Суперлігою", Апеляційний орган УЄФА оголосив сьогодні судовий розгляд недійсним, таким, як якби він ніколи не був розпочатий".

Як пише Sky News, це сталося після того, як минулого тижня іспанський суддя дав УЄФА п'ять днів, щоб підтвердити, що він буде дотримуватися рішення суду і не буде карати команди за участь в "Суперлізі", оскільки їм загрожував можливу заборону на участь в Лізі чемпіонів. Суддя Мадрида також повідомив про цей випадок Європейський суд в Люксембурзі.

УЄФА заявила, що також зв'яжеться з іншими дев'ятьма клубами, які брали участь в спробі відриву – "Арсеналом", "Челсі", "Ліверпулем", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем", "Атлетико", "Міланом" і "Інтером" - аби повідомити, що їм не потрібно буде платити штраф, накладений за спробу створити Суперлігу.

Передісторія:

  • 19 квітня 12 європейських клубів оголосили про створення футбольної Суперліги. Це "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Арсенал", "Тоттенхем", "Реал", "Барселона", "Атлетіко", "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".
  • Очолив Суперлігу президент "Реалу" Флорентіно Перес.
  • Згодом дев'ять клубів ("Арсенал", "Атлетико", "Інтер", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Мілан", "Тоттенхем" і "Челсі") покаялись перед УЄФА і отримали покарання: як повідомлялося, клуби зроблять загальне пожертвування - 15 мільйонів євро. Також команди погоджуються на п'ятивідсоткове скорочення призових за участь в одному сезоні клубних турнірів УЄФА і на перерозподіл цих коштів.

Теми: футбол


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