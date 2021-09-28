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УЕФА отказалась от судебных исков против трех клубов из "Суперлиги"

Вторник, 28 сентября 2021, 07:01
УЕФА отказалась от судебных исков против трех клубов из Суперлиги

УЕФА отказалась от судебных исков против трех клубов из так называемой "Суперлиги" - "Барселоны", "Ювентуса" и "Реал Мадрид".

Источник: УЕФА, Sky News

Детали: УЕФА объявила, что "по делу, связанному с потенциальным нарушением правовой базы УЕФА в связи с так называемой "Суперлигой", Апелляционный орган УЕФА объявил сегодня судебное разбирательство недействительным, как если бы оно никогда не было начато".

Как пишет Sky News, это произошло после того, как на прошлой неделе испанский судья дал УЕФА пять дней, чтобы подтвердить, что он будет выполнять решение суда и не будет наказывать команды за участие в "Суперлиге", поскольку им угрожал возможный запрет на участие в Лиге чемпионов. Судья Мадрида также сообщил об этом случае в Европейский суд в Люксембурге.

УЕФА заявила, что также свяжется с другими девятью клубами, которые участвовали в попытке отрыва - "Арсеналом", "Челси", "Ливерпулем", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Миланом" и "Интером" - чтобы сообщить, что им не нужно будет платить штраф, наложенный за попытку создать Суперлигу.

Предыстория:

  • 19 апреля 12 европейских клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Это "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Милан" и "Интер" .
  • Возглавил Суперлигу президент "Реала" Флорентино Перес.
  • Впоследствии девять клубов ("Арсенал", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Тоттенхэм" и "Челси") покаялись перед УЕФА и получили наказание : как сообщалось, клубы сделают общее пожертвование - 15 млн евро. Также команды соглашаются на пятипроцентное сокращение призовых за участие в одном сезоне клубных турниров УЕФА и на перераспределение этих средств.

Темы: футбол
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