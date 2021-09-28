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Перший заступник Кличка каже, що його оббрехали, і звертається до суду і НАБУ

Вівторок, 28 вересня 2021, 13:42
Перший заступник Кличка каже, що його оббрехали, і звертається до суду і НАБУ
Фото Миколи Поворозника з його Facebook

Перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник вирішив подати до суду на колишнього радника Віталія Кличка Максима Бахматова, звинувачуючи його в наклепі на себе. 

Джерело: пост Поворозника у Facebook

Пряма мова: "Друзі! Колишній радник Київського міського голови вчора оприлюднив так зване розслідування, де фігурує моє прізвище. Згадують мене та членів моєї родини. Хочу повідомити: розповсюджена неправдива інформація і я подаю позов до суду на її автора.

Також звертаюся до Національного антикорупційного бюро України з вимогою оперативно провести повну та неупереджену перевірку інформації, яку поширено в соцмережах та ЗМІ, з подальшим оприлюдненням результатів цієї перевірки.

Я з усією відповідальністю заявляю, що законів не порушую". 

Деталі: Поворозник наголосив, що безпідставні звинувачення шкодять його репутації, зачіпають честь і гідність його сім'ї.

На його переконання, їхні автори мають нести відповідальність. 

"Я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні цього випадку", – додав Поворозник.

Цьому передувало: Колишній радник мера Києва Максим Бахматов випустив "відеорозслідування" про "мільйони" першого заступника Віталія Кличка Миколу Поворозника, які він нібито не повністю задекларував. 

Він заявив, що ТОВ "Нідком",за неповні 3 роки виграла 21 тендер на будівництво на загальну суму 565 млн грн. Фірмою з 2017 року керувала Олександра, яка зустрічалася з сином Поворозника і у 2020 році вийшли за нього заміж, після чого відмовилася від керівництва компанією.

Замовниками будівництва у "Нідком" у 2019 році були міські лікарні, а у 2020-му – Відділ освіти Бучанської міської ради. На той час син Поворозника і Олександра були заручені. 

Бахматов також вказував, що ліцей, де працює вчителем дружина Поворозника, став одним із 10 навчальних закладів, які отримали з бюджету гроші на облаштування футбольних майданчиків та полів. 

Також він нагадав, що у квітні 2020 року Поворозника підозрювали у вимаганні хабаря у 125 тисяч доларів. Але справу зам’яли, а Поворозника Кличко повернув на посаду.

"Українська правда" просила у Поворозника коментар щодо матеріалу Бахматова, але він розмістив його у своєму Facebook.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївКМДАмісцева влада
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