Ексрадник Кличка почав знімати розслідування про оточення мера

Колишній радник мера Києва Максим Бахматов розпочав знімати розслідування про оточення міського голови – перше відео вийшло про першого заступника Віталія Кличка Миколу Поворозника.

Джерело: відео "Мільйони першого заступника Кличка. Схеми Миколи Поворозника" на каналі Бахматова

Пряма мова Бахматова: "Багато хто вважає, що всі чиновники КМДА – корупціонери. Так як бюрократична система породила сотні і тисячі таких чиновників, ми вирішили перевірити це та розкрити одного з найяскравіших представників – так би мовити вершечок у цій піраміді виживання чиновників. Ми перевіримо найголовнішого – і автоматично все репутаційне поллється на всіх. Отже сьогодні у нашому розслідуванні перший заступник мера Києва Микола Поворозник".

Деталі: Бахматов зазначив, що Поворозника "неодноразово звинувачували у корупції".

Зокрема, він згадав, як у квітні 2020 року Поворозника підозрювали у вимаганні хабаря у 125 тисяч доларів. Але справу "зам’яли", бо "тягар гріха взяла на себе" підставна особа, замішана у шахрайських оборудках, а Поворозника Кличко повернув на посаду.

Бахматов додав, що за чиновником "помічені й інші гріхи" – наприклад те, що він задекларував "на пів мільйона менше, ніж заробив".

Крім того, ексрадник мера згадав, що ліцей, де вчителем працює дружина Поворозника, став одним з 10 навчальних закладів (у Києві понад 400 шкіл – ред.), які отримали з бюджету гроші на облаштування футбольних майданчиків та полів. Однак сам Бахматов додав, що це могло бути просто збігом.

Він також розповів, що компанія, наближена до сина Поворозника, за неповні три роки виграла 21 тендер на будівництво на загальну суму 565 мільйонів гривень.

Фірмою керувала дівчина сина Поворозника – Олександра, яка до того працювала журналісткою одного з видань. У 2017 році вона стала співзасновницею ТОВ "Нідком", яке за документами займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. За словами Бахматова, це було якраз у той час, коли Поворозник був чиновником у Києві.

Замовниками будівництва у 2019 році були міські лікарні, а у 2020-му – Відділ освіти Бучанської міської ради.

Бахматов додав, що увесь цей час син Поворозника і Олександра були заручені. Побралися вони у 2020 році, і за 2 тижні після цього дівчина відмовилась від керівництва компанією.

Бахматов припускає, що це було зроблено для того, щоб приховати зв'язок з Поворозником, щоб прізвище першого заступника мера напряму не фігурувало у діяльності цієї компанії.

Ексзаступник мера зазначив, що знімає свої розслідування за донати і з допомогою помічників з консалтингового агентства, а дані вони беруть з відкритих джерел.

YouTube-канал "Бахматов" з’явився 1 вересня. Наразі у ньому є 15 відео. У ньому є кілька інтерв’ю Бахматова та розслідування про те, як "крадуть гроші на київських парковках".

"Українська правда" звернулась по коментарі до Поворозника.

Передісторія:

23 вересня 2019 року міський голова Києва призначив на посаду свого радника керуючого партнера інноваційного центру-містечка UNIT.City і колишнього керівника експоцентру ВДНГ Максима Бахматова.

У липні 2020 року Бахматов залишив посаду радника Кличка.

З часу обрання Володимира Зеленського президентом тривають постійні конфлікти між командою президента і мером Києва Віталієм Кличком.

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