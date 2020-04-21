Кличко відсторонив Поворозника на час розслідування

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив Миколу Поворозника від виконання обов’язків на час розслідування і поклав виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на Валентина Мондриївського.

Джерело: Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

Пряма мова: "Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким є Поворозник, він написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування"

Деталі: Виконання обов’язків першого заступника голови КМДА покладено на Валентина Мондриївського.

За словами Кличка, столична влада очікує на оперативне та неупереджене розслідування справи.

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