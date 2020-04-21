Кличко відсторонив Поворозника на час розслідування
Вівторок, 21 квітня 2020, 12:26
Мер Києва Віталій Кличко відсторонив Миколу Поворозника від виконання обов’язків на час розслідування і поклав виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на Валентина Мондриївського.
Джерело: Кличко заявив під час онлайн пресконференції.
Пряма мова: "Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким є Поворозник, він написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування"
Деталі: Виконання обов’язків першого заступника голови КМДА покладено на Валентина Мондриївського (заступник голови КМДА -ред.).
За словами Кличка, столична влада очікує на оперативне та неупереджене розслідування справи.
Передісторія:
- Увечері 14 квітня стало відомо, що співробітники СБУ взялися за Миколу Поворозника, оскільки підозрюють, що він через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.
- Пізніше перший заступник Кличка заявив, що всі роки працював чесно, а історія з хабарем є провокацією.
- 15 квітня в коментарі УП Поворозник зазначив, що не збирається йти з посади у такий відповідальний для столиці момент, але вже 17 квітня Кличко заявив, що його заступник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.
Українська правда