Кличко відсторонив Поворозника на час розслідування

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Вівторок, 21 квітня 2020, 12:26

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив Миколу Поворозника від виконання обов’язків на час розслідування і поклав виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на Валентина Мондриївського.

Джерело: Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

Пряма мова: "Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким є Поворозник, він написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування"

Деталі: Виконання обов’язків першого заступника голови КМДА покладено на Валентина Мондриївського.

За словами Кличка, столична влада очікує на оперативне та неупереджене розслідування справи.

Передісторія: 

  • Увечері 14 квітня стало відомо, що співробітники СБУ взялися за Миколу Поворозника, оскільки підозрюють, що він через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.
  • Пізніше перший заступник Кличка заявив, що всі роки працював чесно, а історія з хабарем є провокацією.

Українська правда
Теми: Київ хабар СБУ


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