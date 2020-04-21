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Кличко відсторонив Поворозника на час розслідування

Вівторок, 21 квітня 2020, 12:26
Кличко відсторонив Поворозника на час розслідування

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив Миколу Поворозника від виконання обов’язків на час розслідування і поклав виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на Валентина Мондриївського.

Джерело: Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

Пряма мова: "Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким є Поворозник, він написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування"

Деталі: Виконання обов’язків першого заступника голови КМДА покладено на Валентина Мондриївського (заступник голови КМДА -ред.).

За словами Кличка, столична влада очікує на оперативне та неупереджене розслідування справи.

Передісторія: 

  • Увечері 14 квітня стало відомо, що співробітники СБУ взялися за Миколу Поворозника, оскільки підозрюють, що він через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.
  • Пізніше перший заступник Кличка заявив, що всі роки працював чесно, а історія з хабарем є провокацією. 
  • 15 квітня в коментарі УП Поворозник зазначив, що не збирається йти з посади у такий відповідальний для столиці момент, але вже 17 квітня Кличко заявив, що його заступник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.

Українська правда

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Теми: КиївхабарСБУ
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