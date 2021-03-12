Справа про хабар: відсторонений заступник Кличка повернувся до роботи

Перший заступник мера Києва Микола Поворозник, який близько року був відсторонений з посади через розслідування провадження про хабарництво, повернувся до виконання свої обов’язків.

Джерело: Поворозник у Facebook

Пряма мова: "Друзі! Повертаюся... Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив і залишив поряд лише справжніх та вірних друзів".

Деталі: Поворозник зазначив, що перед ним багато викликів – "і пандемія, і її наслідки для економіки міста, і робота над оновленням інфраструктури столиці, і багато інших", – і додав, що готовий до роботи!

Що було раніше: Мер Києва Віталій Кличко на засіданні Київради 11 березня заявив, що має намір повернути до виконання обов’язків свого першого заступника Миколу Поворозника, який був відсторонений з посади на час розслідування провадження про хабарництво.

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