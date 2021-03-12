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Справа про хабар: відсторонений заступник Кличка повернувся до роботи

П'ятниця, 12 березня 2021, 09:19
Фото з Facebook Поворозника

Перший заступник мера Києва Микола Поворозник, який близько року був відсторонений з посади через розслідування провадження про хабарництво, повернувся до виконання свої обов’язків.

Джерело: Поворозник у Facebook

Пряма мова: "Друзі! Повертаюся... Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив і залишив поряд лише справжніх та вірних друзів".

Деталі: Поворозник зазначив, що перед ним багато викликів – "і пандемія, і її наслідки для економіки міста, і робота над оновленням інфраструктури столиці, і багато інших", – і додав, що готовий до роботи!

Що було раніше: Мер Києва Віталій Кличко на засіданні Київради 11 березня заявив, що має намір повернути до виконання обов’язків свого першого заступника Миколу Поворозника, який був відсторонений з посади на час розслідування провадження про хабарництво.

Передісторія: 

  • 14 квітня 2020 року стало відомо, що співробітники СБУ взялися за Миколу Поворозника, оскільки підозрюють, що він через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.
  • Пізніше перший заступник Кличка заявив, що всі роки працював чесно, а історія з хабарем є провокацією. 
  • 15 квітня 2020 року в коментарі УП Поворозник зазначив, що не збирається йти з посади у такий відповідальний для столиці момент, але вже 17 квітня Кличко заявив, що його заступник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.

 

Українська правда
Теми: Київмісцева влада


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