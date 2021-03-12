Справа про хабар: відсторонений заступник Кличка повернувся до роботи
Перший заступник мера Києва Микола Поворозник, який близько року був відсторонений з посади через розслідування провадження про хабарництво, повернувся до виконання свої обов’язків.
Джерело: Поворозник у Facebook
Пряма мова: "Друзі! Повертаюся... Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив і залишив поряд лише справжніх та вірних друзів".
Деталі: Поворозник зазначив, що перед ним багато викликів – "і пандемія, і її наслідки для економіки міста, і робота над оновленням інфраструктури столиці, і багато інших", – і додав, що готовий до роботи!
Що було раніше: Мер Києва Віталій Кличко на засіданні Київради 11 березня заявив, що має намір повернути до виконання обов’язків свого першого заступника Миколу Поворозника, який був відсторонений з посади на час розслідування провадження про хабарництво.
Передісторія:
- 14 квітня 2020 року стало відомо, що співробітники СБУ взялися за Миколу Поворозника, оскільки підозрюють, що він через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.
- Пізніше перший заступник Кличка заявив, що всі роки працював чесно, а історія з хабарем є провокацією.
- 15 квітня 2020 року в коментарі УП Поворозник зазначив, що не збирається йти з посади у такий відповідальний для столиці момент, але вже 17 квітня Кличко заявив, що його заступник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.