Первый заместитель Кличко говорит, что его оклеветали, и обращается в суд и НАБУ

Первый заместитель городского главы Киева Николай Поворозник решил подать в суд на бывшего советника Виталия Кличко Максима Бахматова, обвиняя его в клевете на себя.

Источник: пост Поворозника в Facebook

Прямая речь: "Друзья! Бывший советник Киевского городского главы вчера обнародовал так называемое расследование, где фигурирует мое имя. Упоминают меня и членов моей семьи. Хочу сообщить: распространена ложная информация и я подаю иск в суд на ее автора.

Также обращаюсь к Национальному антикоррупционному бюро Украины с требованием оперативно провести полную и беспристрастную проверку информации, распространенной в соцсетях и СМИ, с последующим обнародованием результатов этой проверки.

Я со всей ответственностью заявляю, что законов не нарушаю".

Детали: Поворозник отметил, что безосновательные обвинения вредят его репутации, затрагивают честь и достоинство его семьи.

По его убеждению, их авторы должны нести ответственность.

"Я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании этого случая", – добавил Поворозник.

Этому предшествовало: Бывший советник мэра Киева Максим Бахматов выпустил "видеорасследование" о "миллионах" первого заместителя Виталия Кличко Николая Поворозника, которые он якобы не полностью задекларировал.

Он заявил, что ООО "Нидком", за неполных 3 года выиграла 21 тендер на строительство на общую сумму 565 млн грн. Фирмой с 2017 года руководила Александра, которая встречалась с сыном Поворозника и в 2020 году вышли за него замуж, после чего отказалась от руководства компанией.

Заказчиками строительства у "Нидком" в 2019 году были городские больницы, а в 2020-м - Отдел образования Бучанского городского совета. На то время сын Поворозника и Александра были помолвлены.

Бахматов также указывал, что лицей, где работает учителем жена Поворозника, стал одним из 10 учебных заведений, которые получили из бюджета деньги на обустройство футбольных площадок и полей.

Также он напомнил, что в апреле 2020 года Поворозника подозревали в вымогательстве взятки в 125 тысяч долларов. Но дело замяли, а Поворозника Кличко вернул на должность.

"Украинская правда" просила Поворозника комментарий на материал Бахматова, но он разместил его в своем Facebook.