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Проти Навального та його соратників порушили нову справу: про екстремізм

Вівторок, 28 вересня 2021, 15:36
Проти Навального та його соратників порушили нову справу: про екстремізм
Олексій Навальний (фото з його Facebook-сторінки)

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про створення і керівництво екстремістським співтовариством щодо лідера російської опозиції Олексія Навального та його найближчих соратників Леоніда Волкова і Івана Жданова.

Джерело: пресслужба СК, "Новая газета"

Деталі: Проти інших соратників навального Любові Соболь, Георгія Албурова, Руслана Шаведдінова, В'ячеслава Гімаді, Павла Зеленського і Рустема Мулюкова порушили справу про участь в екстремістському співтоваристві.

У справі фігурують "й інші особи", яких комітет не називає.

Зокрема, СК звинувачує Навального в тому, що він створив Фонд боротьби з корупцією з метою "здійснення екстремістської діяльності", "підриву суспільної безпеки і державної цілісності", а також "дискредитації органів державної влади і їхньої політики".

Дослівно: "Протиправна діяльність екстремістського співтовариства була спрямована на дискредитацію органів державної влади і впроваджуваної ними політики, дестабілізацію обстановки в регіонах, створення протестного настрою в населення і формування громадської думки про необхідність насильницької зміни влади, організацію та проведення протестних акцій, що переростають в масові заворушення" .

Більше деталей: Навальному, який вже і так сидить у в'язниці, також інкримінують "пропаганду злочинної діяльності" в Інтернеті за допомогою сайтів ФБК і "Штаби Навального", youtube-каналу, соцмереж Twitter, Instagram, Facebook і інших.

Передісторія:

  • На закритому засіданні Мосміськсуд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.
  • Президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти Фонду боротьби з корупцією, який забороняє брати участь в різних виборах, в тому числі і президента, людям, причетним до діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації.
  • 3 лютого суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії.

Українська правда

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Теми: НавальнийРосіяопозиція
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