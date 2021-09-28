Проти Навального та його соратників порушили нову справу: про екстремізм
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про створення і керівництво екстремістським співтовариством щодо лідера російської опозиції Олексія Навального та його найближчих соратників Леоніда Волкова і Івана Жданова.
Джерело: пресслужба СК, "Новая газета"
Деталі: Проти інших соратників навального Любові Соболь, Георгія Албурова, Руслана Шаведдінова, В'ячеслава Гімаді, Павла Зеленського і Рустема Мулюкова порушили справу про участь в екстремістському співтоваристві.
У справі фігурують "й інші особи", яких комітет не називає.
Зокрема, СК звинувачує Навального в тому, що він створив Фонд боротьби з корупцією з метою "здійснення екстремістської діяльності", "підриву суспільної безпеки і державної цілісності", а також "дискредитації органів державної влади і їхньої політики".
Дослівно: "Протиправна діяльність екстремістського співтовариства була спрямована на дискредитацію органів державної влади і впроваджуваної ними політики, дестабілізацію обстановки в регіонах, створення протестного настрою в населення і формування громадської думки про необхідність насильницької зміни влади, організацію та проведення протестних акцій, що переростають в масові заворушення" .
Більше деталей: Навальному, який вже і так сидить у в'язниці, також інкримінують "пропаганду злочинної діяльності" в Інтернеті за допомогою сайтів ФБК і "Штаби Навального", youtube-каналу, соцмереж Twitter, Instagram, Facebook і інших.
Передісторія:
- На закритому засіданні Мосміськсуд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.
- Президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти Фонду боротьби з корупцією, який забороняє брати участь в різних виборах, в тому числі і президента, людям, причетним до діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації.
- 3 лютого суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії.