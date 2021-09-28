Против Навального и его соратников возбудили новое дело: об экстремизме

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистского сообщества в отношении лидера российской оппозиции Алексея Навального и его ближайших соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова.

Источник: пресс-служба СК, "Новая газета"

Детали: Против других соратников навального Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова возбудили дело об участии в экстремистском сообществе.

В деле фигурируют "и иные лица", которых комитет не называет.

В частности, СК обвиняет Навального в том, что он создал Фонд борьбы с коррупцией с целью "осуществления экстремисткой деятельности", "подрыва общественной безопасности и государственной целостности", а также "дискредитации органов государственной власти и проводимой ими политики".

Дословно: "Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки".

Больше деталей: Навальному, который уже и так сидит в тюрьме, также инкриминируют "пропаганду преступной деятельности" в интернете при помощи сайтов ФБК и "Штабы Навального", youtube-канала, соцсетей Twitter, Instagram, Facebook и других.

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