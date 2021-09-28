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Против Навального и его соратников возбудили новое дело: об экстремизме

Вторник, 28 сентября 2021, 15:36
Против Навального и его соратников возбудили новое дело: об экстремизме
Алексей Навальный (фото с его Facebook-страницы)

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистского сообщества в отношении лидера российской оппозиции Алексея Навального и его ближайших соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова.

Источник: пресс-служба СК, "Новая газета"

Детали: Против других соратников навального Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова возбудили дело об участии в экстремистском сообществе.

В деле фигурируют "и иные лица", которых комитет не называет.

В частности, СК обвиняет Навального в том, что он создал Фонд борьбы с коррупцией с целью "осуществления экстремисткой деятельности", "подрыва общественной безопасности и государственной целостности", а также "дискредитации органов государственной власти и проводимой ими политики".

Дословно: "Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки".

Больше деталей: Навальному, который уже и так сидит в тюрьме, также инкриминируют "пропаганду преступной деятельности" в интернете при помощи сайтов ФБК и "Штабы Навального", youtube-канала, соцсетей Twitter, Instagram, Facebook и других.

Предыстория:

  • На закрытом заседании Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.
  • Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон против Фонда борьбы с коррупцией, запрещающий участвовать в разных выборах, в том числе и президента, людям, причастным к деятельности "экстремистской" или "террористической" организации.
  • 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок  – 3,5 года в исправительной колонии.

Украинская правда

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Темы: НавальныйРосcияоппозиция
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