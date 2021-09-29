Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Усик піднявся на верхівку рейтингу видання The Ring. Попереду лише Тайсон

Середа, 29 вересня 2021, 01:22
Фото: Instagram Усика

Після перемоги у боксерському бою над Ентоні Джошуа українець Олександр Усик підняв позиції у рейтингах авторитетного видання The Ring.

Джерело: Суспільне

Деталі: Напередодні бою на лондонській арені "Тоттенгем Готспур" українець посідав десяту сходинку в списку найсильніших бійців хевівейту та четверту - у переліку найкращих боксерів світу, незалежно від їхньої вагової категорії (Р4Р).

Після того, як Усик відібрав у Джошуа чотири пояси - WBO, WBA Super, IBF та IBO, він додав одразу дев'ять позицій у рейтингу суперважкої ваги.

Таким чином у переліку найсильніших боксерів хевівейту титулованого українця випереджає лише британець Тайсон Ф'юрі, який зараз володіє поясами WBC та The Ring.

Позаду Усика залишились Джошуа, а також американець Діонтей Уайлдер, який близько п'яти років утримував титул WBC до поразки від Ф'юрі.

Додатково: Попри те, що українець володіє трьома з чотирьох основних поясів (IBF, WBA та WBO), у світі боксу пояс WBC вважається найпрестижнішим.

Зокрема, ним володів Віталій Кличко, якому у 2016 році ця організація присвоїла титул "вічного" чемпіона.

Передісторія:

  • У боксерському протистоянні в Лондоні українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
  • Новий чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Олександр Усик заявив, що поєдинок із британцем Ентоні Джошуа відбувся так, як і припускав українець.
  • Усик заявив, що збирається поїхати до себе додому в Крим.

Теми: спорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини четверга і ночі: Разумков, загиблий військовий

Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19

"Вясна": КДБ Білорусі затримав півсотні людей — імовірно, через коментарі про вбивство айтішника

фотоУ четвер бойовики вбили військового з Дніпропетровщини

"Маленькі дрібниці та регламентна війна": Арахамія аргументував відставку спікера Ради

У Зеленського заявили, що відставка Разумкова – ініціатива Арахамії

Усі новини...
спорт
"Шериф" українця Вернидуба сенсаційно обіграв мадридський "Реал" у Лізі чемпіонів
У Зеленського слідом за 1 млрд дерев хочуть 10 тисяч нових спортмайданчиків
"Чому ви такий кровожерливий?". Усик пояснив, чому не нокаутував Джошуа
Останні новини
09:26
З 1 жовтня тариф на електроенергію для більшості українців зменшився на 17%
09:24
відео Саакашвілі каже, що вже прилетів у Грузію
09:11
Майже 130 тисяч COVID-щеплень зробили в Україні в останній день вересня
08:52
Польща продовжила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю на два місяці
08:35
відео"Слуги народу" приїхали до Трускавця
08:17
12 тисяч хворих на COVID за добу в Україні, понад 10% – на Харківщині
08:00
Головні новини четверга і ночі: Разумков, загиблий військовий
07:27
Війна на Донбасі: Окупанти 13 разів порушили "тишу", є поранений
07:05
“Схеми”: “Антонов” переплачує за заправку своїх літаків, відкидаючи дешевші пропозиції
06:13
Вантажний космічний корабель SpaceX приводнився біля Флориди
Усі новини...