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Усик піднявся на верхівку рейтингу видання The Ring. Попереду лише Тайсон

Середа, 29 вересня 2021, 01:22
Усик піднявся на верхівку рейтингу видання The Ring. Попереду лише Тайсон
Фото: Instagram Усика

Після перемоги у боксерському бою над Ентоні Джошуа українець Олександр Усик підняв позиції у рейтингах авторитетного видання The Ring.

Джерело: Суспільне

Деталі: Напередодні бою на лондонській арені "Тоттенгем Готспур" українець посідав десяту сходинку в списку найсильніших бійців хевівейту та четверту - у переліку найкращих боксерів світу, незалежно від їхньої вагової категорії (Р4Р).

Після того, як Усик відібрав у Джошуа чотири пояси - WBO, WBA Super, IBF та IBO, він додав одразу дев'ять позицій у рейтингу суперважкої ваги.

Таким чином у переліку найсильніших боксерів хевівейту титулованого українця випереджає лише британець Тайсон Ф'юрі, який зараз володіє поясами WBC та The Ring.

Позаду Усика залишились Джошуа, а також американець Діонтей Уайлдер, який близько п'яти років утримував титул WBC до поразки від Ф'юрі.

Додатково: Попри те, що українець володіє трьома з чотирьох основних поясів (IBF, WBA та WBO), у світі боксу пояс WBC вважається найпрестижнішим.

Зокрема, ним володів Віталій Кличко, якому у 2016 році ця організація присвоїла титул "вічного" чемпіона.

Передісторія:

  • У боксерському протистоянні в Лондоні українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
  • Новий чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Олександр Усик заявив, що поєдинок із британцем Ентоні Джошуа відбувся так, як і припускав українець.
  • Усик заявив, що збирається поїхати до себе додому в Крим.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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