Усик піднявся на верхівку рейтингу видання The Ring. Попереду лише Тайсон

Після перемоги у боксерському бою над Ентоні Джошуа українець Олександр Усик підняв позиції у рейтингах авторитетного видання The Ring.

Джерело: Суспільне

Деталі: Напередодні бою на лондонській арені "Тоттенгем Готспур" українець посідав десяту сходинку в списку найсильніших бійців хевівейту та четверту - у переліку найкращих боксерів світу, незалежно від їхньої вагової категорії (Р4Р).

Після того, як Усик відібрав у Джошуа чотири пояси - WBO, WBA Super, IBF та IBO, він додав одразу дев'ять позицій у рейтингу суперважкої ваги.

Таким чином у переліку найсильніших боксерів хевівейту титулованого українця випереджає лише британець Тайсон Ф'юрі, який зараз володіє поясами WBC та The Ring.

Позаду Усика залишились Джошуа, а також американець Діонтей Уайлдер, який близько п'яти років утримував титул WBC до поразки від Ф'юрі.

Додатково: Попри те, що українець володіє трьома з чотирьох основних поясів (IBF, WBA та WBO), у світі боксу пояс WBC вважається найпрестижнішим.

Зокрема, ним володів Віталій Кличко, якому у 2016 році ця організація присвоїла титул "вічного" чемпіона.

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