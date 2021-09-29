Усик піднявся на верхівку рейтингу видання The Ring. Попереду лише Тайсон
Після перемоги у боксерському бою над Ентоні Джошуа українець Олександр Усик підняв позиції у рейтингах авторитетного видання The Ring.
Джерело: Суспільне
Деталі: Напередодні бою на лондонській арені "Тоттенгем Готспур" українець посідав десяту сходинку в списку найсильніших бійців хевівейту та четверту - у переліку найкращих боксерів світу, незалежно від їхньої вагової категорії (Р4Р).
Після того, як Усик відібрав у Джошуа чотири пояси - WBO, WBA Super, IBF та IBO, він додав одразу дев'ять позицій у рейтингу суперважкої ваги.
Таким чином у переліку найсильніших боксерів хевівейту титулованого українця випереджає лише британець Тайсон Ф'юрі, який зараз володіє поясами WBC та The Ring.
Позаду Усика залишились Джошуа, а також американець Діонтей Уайлдер, який близько п'яти років утримував титул WBC до поразки від Ф'юрі.
Додатково: Попри те, що українець володіє трьома з чотирьох основних поясів (IBF, WBA та WBO), у світі боксу пояс WBC вважається найпрестижнішим.
Зокрема, ним володів Віталій Кличко, якому у 2016 році ця організація присвоїла титул "вічного" чемпіона.
Передісторія:
- У боксерському протистоянні в Лондоні українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
- Новий чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Олександр Усик заявив, що поєдинок із британцем Ентоні Джошуа відбувся так, як і припускав українець.
- Усик заявив, що збирається поїхати до себе додому в Крим.