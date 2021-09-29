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Усик поднялся на вершину рейтинга издания The Ring. Впереди только Тайсон

Среда, 29 сентября 2021, 01:22
Усик поднялся на вершину рейтинга издания The Ring. Впереди только Тайсон
Фото: Instagram Усика

После победы в боксерском бою над Джошуа украинец Александр Усик поднял позиции в рейтингах авторитетного издания The Ring.

Источник: Общественное

Детали: Накануне боя на лондонской арене "Тоттенхэм Хотспур" украинец занимал десятую строчку в списке сильнейших бойцов хэвивейта и четвертую – в списке лучших боксеров мира, независимо от их весовой категории (Р4Р).

После того, как Усик отобрал у Джошуа четыре пояса – WBO, WBA Super, IBF и IBO, он добавил сразу девять позиций в рейтинге супертяжелого веса.

Таким образом, в перечне сильнейших боксеров хэвивейта титулованного украинца опережает только британец Тайсон Фьюри, который сейчас владеет поясами WBC и The Ring.

Позади Усика остались Джошуа, а также американец Дионтей Уайлдер, который около пяти лет удерживал титул WBC до поражения от Фьюри.

Дополнительно: Несмотря на то, что украинец владеет тремя из четырех основных поясов (IBF, WBA и WBO) в мире бокса пояс WBC считается самым престижным.

В частности, им владел Виталий Кличко, которому в 2016 году эта организация присвоила титул "вечного" чемпиона.

Предыстория:

  • В боксерском противостоянии в Лондоне украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа победил Усик и стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
  • Новый чемпион по версиям WBA, WBO, IBO, IBF Александр Усик заявил, что поединок с британцем Энтони Джошуа состоялся так, как и предполагал украинец.
  • Усик заявил, что собирается поехать к себе домой в Крым.

Темы: спорт
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