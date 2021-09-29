Путін вийшов із самоізоляції
Середа, 29 вересня 2021, 13:14
Президент Росії Володимир Путін закінчив двотижневу самоізоляцію.
Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Що стосується виходу з режиму самоізоляції, де-факто так, де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція".
Деталі: Представник Кремля уточнив, що Путін вийшов із самоізоляції 29 вересня.
Передісторія:
- 14 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію.
- 16 вересня Путін заявив про те, що в його оточенні захворіли на COVID-19 кілька десятків людей.
- 30 червня Путін заявив, що вакцинувався російським препаратом Sputnik V.