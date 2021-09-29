Президент Росії Володимир Путін закінчив двотижневу самоізоляцію.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Що стосується виходу з режиму самоізоляції, де-факто так, де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція".

Деталі: Представник Кремля уточнив, що Путін вийшов із самоізоляції 29 вересня.

Передісторія: