Путин вышел из самоизоляции
Среда, 29 сентября 2021, 13:14
Президент России Владимир Путин закончил двухнедельную самоизоляцию.
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Прямая речь Пескова: "Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция".
Детали: Представитель Кремля уточнил, что Путин вышел из самоизоляции 29 сентября.
Предыстория:
- 14 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении обнаружили зараженных коронавирусом, поэтому он идет на самоизоляцию.
- 16 сентября Путин заявил о том, что в его окружении заболели COVID-19 несколько десятков человек.
- 30 июня Путин заявил, что вакцинировался российским препаратом Sputnik V.