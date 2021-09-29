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Путин вышел из самоизоляции

Среда, 29 сентября 2021, 13:14
Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин закончил двухнедельную самоизоляцию.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция".

Детали: Представитель Кремля уточнил, что Путин вышел из самоизоляции 29 сентября.​​​​​

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Темы: ПутинкоронавирусРосcия
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