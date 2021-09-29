Ляшко пригрозив закриттям клінікам за фальшиві COVID-сертифікати

Міністерство охорони здоров'я буде домагатися відсторонення керівників медзакладів, працівники яких підробляють документи щодо вакцинації проти COVID-19 чи вносять неправдиві дані про пацієнта, а в разі продовження цієї практики позбавлятиме ліцензії такі заклади.

Джерело: голова МОЗ Віктор Ляшко на засіданні Кабінету міністрів 29 вересня

Пряма мова Ляшка: "Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме відсторонення керівників закладів охорони здоров'я, де підробляють свідоцтва про проведення вакцинації.

Ми офіційно направлятимемо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, з проханням відсторонити від роботи керівника цього закладу на час проведення слідства до встановлення причетності самих керівників до діянь, які вчиняють їхні підлеглі.

Керівники мають нести також персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх лікарнях. А в разі повторного порушення Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров'я і розривання контракту між закладом і Національною службою здоров'я України".

Цьому передувало: В Україні вже не раз зафіксована видача підроблених сертифікатів про COVID-вакцинацію, а також фіктивних ПЛР-тестів. Такі випадки були зафіксовані, наприклад, у Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській областях.

У Дніпропетровській області викрили медика і його спільника, котрі за 6 тисяч гривень вносили фальшиву інформацію про вакцинацію в електронну базу МОЗ.

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявляв, що в соцмережах продають підроблені негативні ПЛР-тести на СОVІD-19 та сертифікати на вакцинацію: негативний ПЛР-тест – 500 грн, фальшивий сертифікат про вакцинацію – 2 тисячі гривень, сертифікат із внесенням даних до системи "Дія" – 2,5 тисячі гривень.