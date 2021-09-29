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Ляшко пригрозил закрытием клиникам за фальшивые COVID-сертификаты

Среда, 29 сентября 2021, 13:38
Фальшивые COVID-сертификаты, фото Нацполиции

Министерство здравоохранения будет добиваться отстранения руководителей медучреждений, работники которых подделывают документы по вакцинации против COVID-19 или вносят ложные данные о пациенте, а в случае продолжения этой практики будет лишать лицензии такие заведения.

Источник: глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании Кабинета министров 29 сентября

Прямая речь Ляшко: "Министерство здравоохранения инициирует отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации.

Мы будем официально направлять представления к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия до установления причастности самих руководителей к деяниям, которые совершают их подчиненные.

Руководители должны нести также персональную ответственность за то, что происходит в их больницах. А в случае повторного нарушения Министерство здравоохранения будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыва контракта между учреждением и Национальной службой здоровья Украины".

Этому предшествовало: В Украине уже не раз фиксировали выдачу поддельных сертификатов о COVID-вакцинации, а также фиктивных ПЦР-тестов. Такие случаи были зафиксированы, например, в Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской областях.

В Днепропетровской области разоблачили медика и его сообщника, которые за 6 тысяч гривен вносили фальшивую информацию о вакцинации в электронную базу Минздрава.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что в соцсетях продают поддельные негативные ПЦР-тесты на СОVID-19 и сертификаты о вакцинации: негативный ПЦР-тест – 500 грн, фальшивый сертификат о вакцинации – 2 000 гривен, сертификат с внесением данных в систему "Дія" – 2,5 тысячи гривен.

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинацияМинздравкриминалCovid-2019
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