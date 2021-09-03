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"Слуга народу" хоче провести в Раду мера Золотоноші

П'ятниця, 3 вересня 2021, 19:16

Партія "Слуга народу" планує висунути кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області діючого мера Золотоноші Віталія Войцехівського.

Джерело: нардеп Євгенія Кравчук в коментарі каналу "Україна 24"

Деталі: Кравчук повідомила, що 6 вересня під час з’їзду партії будуть прийматися рішення, пов’язані із виборчим процесом.

За її словами партія планує висунути своїх кандидатів на округах у Херсоні і Черкащині.

Пряма мова: "По Черкаській області, по цьому округу, де працював Олександр Скічко, який став головою Черкаської ОДА, (висуватиметься – ред.) Віталій Войцехівський. Він є зараз діючим мером Золотоноші.

Зараз не володію інформацією по Херсону. В понеділо вона буде озвучена. Поки що, щодо участі партії в виборах мера Харкова немає інформації".

Передісторія:

  • У п’ятницю Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області "свободівця" Андрія Іллєнка.
  • 9 квітня ЦВК призначилапроміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.  
  • 30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень"слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва.
  • Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
  • Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

      

Теми: вибориЧеркаська область


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