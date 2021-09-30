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11 757 новых случаев COVID в Украине, за сутки на 2 тысячи больше

Четверг, 30 сентября 2021, 08:20

За сутки 29 сентября в Украине зафиксировано 11 757 случаев коронавирусной болезни и 194 летальных случая, госпитализированы с COVID-19 или подозрением на него 2 556 человек, выздоровели 3 839 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Накануне было 9 666 случаев заболевания коронавирусной болезни и 217 летальных случаев. Новая цифра инфицированных на 2 091 случай превышает показатель предыдущего дня и на 3 891 случай больше, чем было неделю назад (7 866).

За последние сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

Среди новых больных: детей – 1 054, медработников – 242.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 46 604 человека, методом ИФА – 10 626 человек, экспресс-тестами – 36 126 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 423 379 человек, выздоровели 2 255 191 человек, умерли 56 274 больных.

Напомним: За сутки 28 сентября в мире диагностировали более 485 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Турции.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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