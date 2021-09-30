Разумков про Штучного, який за ним нібито слідкував: Він мріяв повернутися в УДО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що перший заступник начальника УДО В’ячеслав Штучний, який у 2020 році працював керівником апарату ВР більш ефективний на своїй посаді і повертатися до парламенту йому не варто.

Джерело: Разумков в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "В’ячеслав Васильович захотів повернутися в УДО, він туди пішов. Зараз він перший заступник, якщо я не помиляюся, генералом став. Він продовжує там працювати. Трохи тут покерував, пішов туди.

Просто якісні кадри ми ж не можемо лише в себе тримати (посміхається). Ми віддаємо їх в інші державні установи. Я думаю, що це було правильне рішення і для нього, і для апарату Верховної Ради, і для мене як голови Верховної Ради".

Деталі: За словами Разумкова, Штучний не "бігав за ним", проте міг переглядати журнал відвідувачів.

Глава ВР запевняє, що для нього це не проблема, він проводить зустрічі у своєму кабінеті.

Пряма мова Разумкова: "Ніхто мені не показав відео або запис, як я сідаю з кимось з великих бізнесменів і проговорюю якісь корупційні схеми. Тому навіть якщо хтось за мною і слідкував, то це точно, знаєте, питання, на яке не варто витрачати часу, тому що все, що я роблю, я намагаюся робити максимально відкрито".

Деталі: На питання, якщо "Слуга народу" запропонує знову призначити Штучного керівником апарату ВР, Разумков відповів: "Ми не можемо залишити УДО без таких кваліфікованих кадрів".

На думку Разумкова, наразі Штучний займає ту позицію, на якій він більш ефективний.

Внести кандидатуру на посаду керівника апарату Верховної Ради може лише голова парламенту, а приймає рішення Верховна Рада.

Разумков натякнув, що не буде вносити кандидатуру Штучного в зал: "Ми не можемо колегу відривати від такого важливого напрямку як робота в УДО. Особливо в рамках останніх подій, забезпечення діяльності вищих посадових осіб, їх охорони. Тому, я думаю, що він буде працювати далі там".

Джерела розповідали УП, що у Разумкова із Штучним був конфлікт. Нібито Разумкову стало відомо, що Штучний співпрацював з ОПУ. Він, зі слів співрозмовників, слідкував за главою ВР і доповідав на Банкову.

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