Разумков о Штучном, который за ним якобы следил: Он мечтал вернуться в УДО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что первый заместитель начальника УГО Вячеслав Штучный, который в 2020 году работал руководителем аппарата ВР более эффективен на своем посту сейчас и возвращаться в парламент ему не стоит.

Источник: Разумков в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Вячеслав Васильевич захотел вернуться в УГО, он туда пошел. Сейчас он первый заместитель, если я не ошибаюсь, генералом стал. Он продолжает там работать. Немного здесь поруководил, пошел туда.

Просто качественные кадры мы же не можем только у себя держать (улыбается). Мы отдаем их в другие государственные учреждения. Я думаю, что это было правильное решение и для него, и для аппарата Верховной Рады, и для меня как председателя Верховной Рады".

Детали: По словам Разумкова, Штучный не "бегал за ним", однако мог просматривать журнал посетителей.

Глава ВР уверяет, что для него это не проблема, он проводит встречи в своем кабинете.

Прямая речь Разумкова: "Никто мне не показал видео или запись, как я сажусь с кем-то из крупных бизнесменов и проговариваю какие-то коррупционные схемы. Поэтому даже если кто-то за мной и следил, то это точно знаете, вопрос, на который не стоит тратить времени, потому что все, что я делаю, я стараюсь делать максимально открыто".

Детали: На вопрос, если "Слуга народа" предложит снова назначить Штучного руководителем аппарата ВР, Разумков ответил: "Мы не можем оставить УГО без таких квалифицированных кадров".

По мнению Разумкова, сейчас Штучный занимает ту позицию, на которой он более эффективен.

Внести кандидатуру на должность руководителя аппарата Верховной Рады может только председатель парламента, а принимает решение Верховная Рада.

Разумков намекнул, что не будет вносить кандидатуру Штучного в зал: "Мы не можем коллегу отрывать от такого важного направления как работа в УГО. Особенно в рамках последних событий, обеспечение деятельности высших должностных лиц, их охраны. Поэтому, я думаю, что он будет работать дальше там".

Источники рассказывали УП, что у Разумкова с Штучным был конфликт. Якобы Разумкову стало известно, что Штучный сотрудничал с ОПГ. Он, по словам собеседников, следил за главой ВР и докладывал на Банковую.

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