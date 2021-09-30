У Порошенка прокоментували ініціативу відставки Разумкова: розправа Зеленського

У партії "Європейська солідарність" називають збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова розправою президента Володимира Зеленського над тими, хто має іншу думку.

Джерело: народна депутатка фракції "ЄС" Ірина Фріз в ефірі телеканалу "Прямий"

Пряма мова: "Ми бачимо, що пан Зеленський черговий раз намагається публічно розправлятися з усіма, хто має свою точку зору та намагається її відстоювати. Він буде використовувати цей механізм для того щоб поруч з собою залишати таких токсичних людей як пан Трухін або пан Подоляк або пан Єрмак. А всі, хто буде намагатися мати окрему точку зору, яка не буде споріднена з його особистою, він буде знищувати. Буде знищувати їх публічно для того, щоб, як казали, "бий свого, щоб чужі боялися".

Деталі: На думку нардепки, "слуги" швидко знайдуть 150 голосів для скликання позачергової сесії, оскільки, мовляв, давно перетворились на "кнопки" президента.

На уточнююче запитання, чи голосуватиме "Європейська солідарність" за відставку Разумкова, Фріз зазначила, що це питання будуть обговорювати на засіданні фракції, та запевнила, що як опозиційна сила "ЄС" буде "відстоювати інтереси парламентаризму та демократії".

Що передувало: 30 вересня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила розпочати збір підписів за відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. З відповідним листом про це до Разумкова звернувся голова фракції СН Давид Арахамія.

Опозиційні фракції раніше заявляли, що не підтримують ідею про заміну Разумкова на посаді голови ВР.

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