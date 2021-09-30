У Порошенко прокомментировали инициативу отставки Разумкова: расправа Зеленского

В партии "Европейская солидарность" называют сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова расправой президента Владимира Зеленского над теми, кто имеет другое мнение.

Источник: народный депутат фракции "ЕС" Ирина Фриз в эфире телеканала "Прямой"

Прямая речь: "Мы видим, что господин Зеленский очередной раз пытается публично расправляться со всеми, кто имеет свою точку зрения и пытается ее отстаивать. Он будет использовать этот механизм для того чтобы рядом с собой оставлять таких токсичных людей как господин Трухин или господин Подоляк или господин Ермак. А все, кто будет пытаться иметь отдельную точку зрения, которая не будет сродни его личной, он будет уничтожать. Уничтожать их публично для того, чтобы, как говорили, "бей своего, чтобы чужие боялись".

Детали: По мнению нардепа, "слуги" быстро найдут 150 голосов для созыва внеочередной сессии, поскольку, мол, давно превратились в "кнопки" президента.

На уточняющий вопрос, будет ли голосовать "Европейская солидарность" за отставку Разумкова, Фриз отметила, что этот вопрос будут обсуждать на заседании фракции, и заверила, что как оппозиционная сила "ЕС" будет "отстаивать интересы парламентаризма и демократии".

Что предшествовало: 30 сентября стало известно, что фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. С соответствующим письмом об этом к Разумкову обратился председатель фракции СН Давид Арахамия.

Оппозиционные фракции ранее заявляли, что не поддерживают идею о замене Разумкова в должности председателя ВР.

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