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Опозиція проти заміни Разумкова: "Він не повністю ручний"

Вівторок, 21 вересня 2021, 15:11
Опозиція проти заміни Разумкова: Він не повністю ручний
Дмитро Разумков, фото пресслужби ВР

Опозиційні фракції не підтримують ідею про заміну голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, критично до неї ставляться і в "Європейської солідарності", і в "Голосі", і в "Батьківщині", і в "Опозиційній платформі – За життя".

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з кулуарів парламенту

Деталі: Співголова фракції ЄС Ірина Геращенко вважає, що раз Разумков очолював виборчий список партії "Слуга народу", то він несе відповідальність разом із президентом Володимиром Зеленським за "весь балаган" у парламенті.

"Але треба віддати належне: він намагається відстояти хоча б мінімальну незалежність парламенту", – зазначила вона.

"Ми були єдиною фракцією, яка не голосувала за його призначення, я боюся, що ми будемо єдиною фракцією, що не голосуватиме за його звільнення", – заявила Геращенко.

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк також повідомив, що його команда відставку Разумкова не підтримує: "Точно не будемо підтримувати ... Ми за нього голосували. Він виконує своє завдання... І це дуже добре, що він працює за регламентом".

Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко також заявив: "Ми не підтримуємо заміну спікера".

"Я вважаю, що спікер займає абсолютно державницьку позицію, бо він із повагою ставиться і до своєї провладної фракції, і до опозиції, дає можливість висловитися, він дотримується регламенту. Єдина причина, чому його хочуть замінити, – тому що він не повністю ручний і не виконує всі забаганки Офісу президента", – сказав Бойко.

Він наголосив, що Україна є парламентсько-президентською республікою і Верховна Рада не повинна бути філією Офісу президента.

Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв вважає, що "хоч у політиці можна піти на будь-яку підлість, але на таку – навряд чи зважаться" у монобільшості.

За словами Соболєва, якщо перший номер виборчого списку президентської партії "стане черговою жертвою цього режиму, об яку витерли ноги, то це буде характеризувати "Слуг народу" і кому вони служать".

Соболєв наголосив, що спікер повинен дотримуватися Регламенту.

"Ключова перевірка буде буквально в найближчі дні, коли вирішать розглядати законопроєкт №5600 (про зміни до Податкового кодексу і законів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень – ред.)..., коли почнуть розглядати закон про олігархів (№5599 – ред.). Ось тоді ми і подивимося, дотримуються Регламенту чи ні ", – зазначив він.

"Усі спроби змінити процедуру в обхід Регламенту стануть спробами протягнути законопроєкт. Чим це закінчилося під час прискореного режиму прийняття рішень, ми дуже добре пам'ятаємо: зараз ми змушені виправляти вже сотні тих помилок, які призводять до страшних ситуацій і в економіці, і в соціальній політиці, і в цілому в роботі парламенту", – додав Соболєв.

Передісторія:

  • На тлі чуток про можливу відставку Дмитра Разумкова 20 вересня внутрішній конфлікт "Слуги народу" вийшов у публічну площину з обговоренням порядку денного на погоджувальній раді парламенту.
  • "Антиолігархічий" пакет із законопроєктів №5599 і №5600 внесли у порядок денний на вимогу фракції "Слуга народу", хоча Разумков вважав, що вони не готові до розгляду. 
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що деолігархічний законопроєкт у другому читанні підтримають понад 230 народних депутатів.
  • Фракція "Слуга народу" також вирішила ініціювати призначення голови апарату Верховної Ради.
  • Заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що "Слуга народу" зараз не ініціює відкликання Разумкова з посади. А на слова спікера про те, що нардепам пропонують "по 50-100 тисяч" за підтримку "деяких відставок", сказав: "Мені не пропонували, я не пропонував, далі – це зі сфери роботи антикорупційних органів". 

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна РадаСлуга народуопозиціяолігархи
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