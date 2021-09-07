Відео поліції свідчить, що за кермом був Трухін – ЗМІ

Нацполіція має у своєму розпорядженні запис поведінки депутата Олександра Трухіна, який однозначно свідчить про те, що за кермом машини в момент ДТП був безпосередньо "слуга народу".

Джерело: DT.UA із посиланням на джерела в МВС

Деталі: Повідомляється, що Трухін був в гостях у губернатора Полтавської області, і на зворотному шляху сів за кермо в дуже святковому настрої, змістивши водія, саме на Бориспільській трасі.

Крім того, за словами джерел видання, депутат дуже агресивно поводився з поліцейськими, які прибули на місце аварії.

Видання відзначає, що поява цього запису у справі, переданій у ДБР, залежить від президента Володимира Зеленського, який "пильно патронує це розслідування".

Що було раніше: 7 вересня член депутатської фракції "Слуга народу" Олександр Трухін заявив, що не був п'яним, коли сталася одіозна ДТП 23 серпня, і запевняв, що ні він, ні його помічники не мають відношення до ситуації з видаленням новин з видань.

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