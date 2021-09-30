"Парламент ламатимуть через коліно": "Голос" не підтримуватиме відставку Разумкова

Партія "Голос" не має претензій до чинного голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, тому не голосуватиме за його відставку, у політсилі вважають, що заміна спікера ускладнить роботу опозиції, адже новий представник буде лояльним до монобільшості.

Джерело: голова партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі телеканалу "Прямий"

Пряма мова: "У нас як у фракції "Голос" немає претензій до пана Разумкова з точки зору,яким чином він виконує свою роботу. Тому, звичайно, ми не будемо голосувати за його відставку.

Ми вважаємо, що останній тиждень, коли пан Разумков був на лікарняному, те, що відбувалося у Верховній Раді є соромом та свавіллям і ми бачимо, що якщо зараз знімуть пана Разумкова і призначать когось іншого, більш лояльного до Офісу президента, таке свавілля буде продовжуватися. Парламент будуть "ламати через коліно".

Деталі: На думку Рудик, якщо зміна спікера станеться, опозиційні партії матимуть менше можливостей якісно виконувати свою роботу.

Що передувало: 30 вересня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила розпочати збір підписів за відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. З відповідним листом про це до Разумкова звернувся голова фракції СН Давид Арахамія.

Опозиційні фракції раніше заявляли, що не підтримують ідею про заміну Разумкова на посаді голови ВР.

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