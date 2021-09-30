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"Парламент ламатимуть через коліно": "Голос" не підтримуватиме відставку Разумкова

Четвер, 30 вересня 2021, 13:52
Кіра Рудик. фото з Facebook

Партія "Голос" не має претензій до чинного голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, тому не голосуватиме за його відставку, у політсилі вважають, що заміна спікера ускладнить роботу опозиції, адже новий представник буде лояльним до монобільшості.

Джерело: голова партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі телеканалу "Прямий"

Пряма мова: "У нас як у фракції "Голос" немає претензій до пана Разумкова з точки зору,яким чином він виконує свою роботу. Тому, звичайно, ми не будемо голосувати за його відставку.

Ми вважаємо, що останній тиждень, коли пан Разумков був на лікарняному, те, що відбувалося у Верховній Раді є соромом та свавіллям і ми бачимо, що якщо зараз знімуть пана Разумкова і призначать когось іншого, більш лояльного до Офісу президента, таке свавілля буде продовжуватися. Парламент будуть "ламати через коліно".

Деталі: На думку Рудик, якщо зміна спікера станеться, опозиційні партії матимуть менше можливостей якісно виконувати свою роботу.

Що передувало: 30 вересня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила розпочати збір підписів за відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. З відповідним листом про це до Разумкова звернувся голова фракції СН Давид Арахамія.

Опозиційні фракції раніше заявляли, що не підтримують ідею про заміну Разумкова на посаді голови ВР.

Читайте також інтерв’ю спікера парламенту "Українській правді": Дмитро Разумков: У відставку я не збираюся

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроГолосВерховна Рада


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