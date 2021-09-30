"Раду будут ломать через колено": "Голос" не будет поддерживать отставку Разумкова

Партия "Голос" не имеет претензий к действующему председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, поэтому не будет голосовать за его отставку, в политсиле считают, что замена спикера усложнит работу оппозиции, ведь новый представитель будет лояльным к монобильшости.

Источник: председатель партии "Голос" Кира Рудык в эфире телеканала "Прямой"

Прямая речь: "У нас как у фракции "Голос" нет претензий к господину Разумкову с точки зрения, каким образом он выполняет свою работу. Поэтому, конечно, мы не будем голосовать за его отставку.

Мы считаем, что последнюю неделю, когда господин Разумков был на больничном, то, что происходило в Верховной Раде является позором и произволом и мы видим, что если сейчас снимут Разумкова и назначат кого-то другого, более лояльного к Офису президента, такой беспредел будет продолжаться. Парламент будут "ломать через колено".

Детали: По мнению Рудык, если изменение спикера произойдет, оппозиционные партии будут иметь меньше возможностей качественно выполнять свою работу.

Что предшествовало: 30 сентября стало известно, что фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. С соответствующим письмом об этом к Разумкову обратился председатель фракции СН Давид Арахамия.

Оппозиционные фракции ранее заявляли, что не поддерживают идею о замене Разумкова в должности председателя ВР.

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