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Тервиборчком зареєстрував 8-го претендента на крісло мера Харкова

Четвер, 30 вересня 2021, 13:57
Фото uac.gov.ua

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала депутата облради, гендиректора ТОВ "М'ясокомбінат "М'ясний" Олександра Скорика кандидатом на посаду мера Харкова від партії "Європейська солідарність".

Джерело: постанова ТВК на сайті Харківської міськради

Дослівно ТВК: "Зареєструвати кандидата на посаду Харківського міського голови… на позачергових виборах  31 жовтня 2021 року".

Деталі: Скорик став восьмим зареєстрованим кандидатом на позачергових виборах мера.

Раніше міськвиборчком зареєстрував 5 самовисуванців (Костянтина Немічева, Михайла Добкіна, Валерія Говорова, Дмитра Мариніна, Олександра Кондрусика), а також кандидатів від "Партії Шарія" Володимира Плетньова і від "Блоку Кернеса" Ігоря Терехова.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Харківвибори


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