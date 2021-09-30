Тервиборчком зареєстрував 8-го претендента на крісло мера Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала депутата облради, гендиректора ТОВ "М'ясокомбінат "М'ясний" Олександра Скорика кандидатом на посаду мера Харкова від партії "Європейська солідарність".



Джерело: постанова ТВК на сайті Харківської міськради

Дослівно ТВК: "Зареєструвати кандидата на посаду Харківського міського голови… на позачергових виборах 31 жовтня 2021 року".

Деталі: Скорик став восьмим зареєстрованим кандидатом на позачергових виборах мера.

Раніше міськвиборчком зареєстрував 5 самовисуванців (Костянтина Немічева, Михайла Добкіна, Валерія Говорова, Дмитра Мариніна, Олександра Кондрусика), а також кандидатів від "Партії Шарія" Володимира Плетньова і від "Блоку Кернеса" Ігоря Терехова.

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