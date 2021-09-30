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Тервиборчком зареєстрував 8-го претендента на крісло мера Харкова

Четвер, 30 вересня 2021, 13:57
Тервиборчком зареєстрував 8-го претендента на крісло мера Харкова
Фото uac.gov.ua

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала депутата облради, гендиректора ТОВ "М'ясокомбінат "М'ясний" Олександра Скорика кандидатом на посаду мера Харкова від партії "Європейська солідарність".

Джерело: постанова ТВК на сайті Харківської міськради

Дослівно ТВК: "Зареєструвати кандидата на посаду Харківського міського голови… на позачергових виборах  31 жовтня 2021 року".

Деталі: Скорик став восьмим зареєстрованим кандидатом на позачергових виборах мера.

Раніше міськвиборчком зареєстрував 5 самовисуванців (Костянтина Немічева, Михайла Добкіна, Валерія Говорова, Дмитра Мариніна, Олександра Кондрусика), а також кандидатів від "Партії Шарія" Володимира Плетньова і від "Блоку Кернеса" Ігоря Терехова.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Харківвибори
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