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Теризбирком зарегистрировал 8-го претендента на кресло мэра Харькова

Четверг, 30 сентября 2021, 13:57
Теризбирком зарегистрировал 8-го претендента на кресло мэра Харькова
Фото uac.gov.ua

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала депутата облсовета, гендиректора ООО "Мясокомбинат "Мясной" Александра Скорика кандидатом на должность мэра Харькова от партии "Европейская солидарность".

Источник: постановление ТИК на сайте Харьковского горсовета

Дословно ТИК: "Зарегистрировать кандидата на должность Харьковского городского головы... на внеочередных выборах 31 октября 2021 года".

Детали: Скорик стал восьмым зарегистрированным кандидатом на внеочередных выборах мэра.

Ранее горизбирком зарегистрировал 5 самовыдвиженцев (Константина Немичева, Михаила Добкина, Валерия Говорова, Дмитрия Маринина, Александра Кондрусика), а также кандидатов от "Партии Шария" Владимира Плетнева и от "Блока Кернеса" Игоря Терехова.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Харьковвиборы
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