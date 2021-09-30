Теризбирком зарегистрировал 8-го претендента на кресло мэра Харькова
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала депутата облсовета, гендиректора ООО "Мясокомбинат "Мясной" Александра Скорика кандидатом на должность мэра Харькова от партии "Европейская солидарность".
Источник: постановление ТИК на сайте Харьковского горсовета
Дословно ТИК: "Зарегистрировать кандидата на должность Харьковского городского головы... на внеочередных выборах 31 октября 2021 года".
Детали: Скорик стал восьмым зарегистрированным кандидатом на внеочередных выборах мэра.
Ранее горизбирком зарегистрировал 5 самовыдвиженцев (Константина Немичева, Михаила Добкина, Валерия Говорова, Дмитрия Маринина, Александра Кондрусика), а также кандидатов от "Партии Шария" Владимира Плетнева и от "Блока Кернеса" Игоря Терехова.
Предыстория:
- 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.
- Такое решение было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного мэром на выборах в 2020 году.