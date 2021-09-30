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Теризбирком зарегистрировал 8-го претендента на кресло мэра Харькова

Четверг, 30 сентября 2021, 13:57
Фото uac.gov.ua

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала депутата облсовета, гендиректора ООО "Мясокомбинат "Мясной" Александра Скорика кандидатом на должность мэра Харькова от партии "Европейская солидарность".

Источник: постановление ТИК на сайте Харьковского горсовета

Дословно ТИК: "Зарегистрировать кандидата на должность Харьковского городского головы... на внеочередных выборах 31 октября 2021 года".

Детали: Скорик стал восьмым зарегистрированным кандидатом на внеочередных выборах мэра.

Ранее горизбирком зарегистрировал 5 самовыдвиженцев (Константина Немичева, Михаила Добкина, Валерия Говорова, Дмитрия Маринина, Александра Кондрусика), а также кандидатов от "Партии Шария" Владимира Плетнева и от "Блока Кернеса" Игоря Терехова.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Харьковвиборы
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