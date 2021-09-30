Арбітраж у Гаазі 11 жовтня почне слухання у "морській справі" України проти Росії

Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН 11 жовтня розпочне слухання у справі про захоплення Росією українських кораблів і моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Як передає "Європейська правда", про це у Twitter написав глава МЗС Дмитро Кулеба.

"11 жовтня Арбітражний трибунал розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу" та 24 українських моряків - військовослужбовців ВМС ЗС України" - написав міністр.

За його словами, ця справа є дуже важливою для України.

"Ми доводимо протиправність поведінки РФ стосовно нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі" - заявив Кулеба.

"Справа також визначальна для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються" - наголосив він.

При цьому міністр висловив впевненість, що суд притягне Росію до відповідальності, скільки б часу це не зайняло.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.

Після атаки прикордонників РФ на українські військові катери і взяття в полон українських моряків російські "суди" в Криму заарештували 24 українських військових. Троє з них під час атаки росіян отримали поранення.