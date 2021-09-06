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Російські окупанти катували Джеляла – українська прокуратура 

Понеділок, 6 вересня 2021, 19:18

В Офісі генерального прокурора заявили, що затриманого російськими силовиками заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла катували. 

Джерело: ОГПУ

Деталі: Вказується, що Офіс генпрокурора взяв на контроль стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо незаконного затримання Нарімана Джелялова та інших громадян.

Прокуратура АР Крим вже відкрила кримінальні провадження за фактами порушення недоторканності житла та порушення законів та звичаїв війни. 

За інформацією слідства, протягом двох діб ані адвокатів, ані членів родин затриманих не було повідомлено про їхнє місцезнаходження. До Джеляла було застосовано катування та жорстоке поводження.  

Також в ОГПУ тримають на контролі провадження щодо незаконного позбавлення волі українських громадян окупаційними "правоохоронцями". Йдеться про випадок, коли під будівлею ФСБ Росії у Сімферополі затримали 42 кримчан, які намагались дізнатись інформацію про раніше затриманих співвітчизників. 

Що передувало: За словами адвоката, стан затриманого окупантами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла задовільний, 6 вересня йому обиратимуть запобіжний захід.

Передісторія: 

  • 3 та 4 вересня на захопленому Росією півострові російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар – Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова.
  • Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі. Як повідомлялося, окупанти схопили більше 50 протестувальників – кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму. Пізніше більшість із них відпустили.
  • За даними голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, Джелялову висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" КК РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.
  • Він також розповів, що Джеляла цілий день утримували в наручниках і з мішком на голові.

Українська правда

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Теми: кримські татариКримокупація
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