Російські окупанти катували Джеляла – українська прокуратура 

В Офісі генерального прокурора заявили, що затриманого російськими силовиками заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла катували.

Джерело: ОГПУ

Деталі: Вказується, що Офіс генпрокурора взяв на контроль стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо незаконного затримання Нарімана Джелялова та інших громадян.

Прокуратура АР Крим вже відкрила кримінальні провадження за фактами порушення недоторканності житла та порушення законів та звичаїв війни.

За інформацією слідства, протягом двох діб ані адвокатів, ані членів родин затриманих не було повідомлено про їхнє місцезнаходження. До Джеляла було застосовано катування та жорстоке поводження.

Також в ОГПУ тримають на контролі провадження щодо незаконного позбавлення волі українських громадян окупаційними "правоохоронцями". Йдеться про випадок, коли під будівлею ФСБ Росії у Сімферополі затримали 42 кримчан, які намагались дізнатись інформацію про раніше затриманих співвітчизників.

Що передувало: За словами адвоката, стан затриманого окупантами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла задовільний, 6 вересня йому обиратимуть запобіжний захід.

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