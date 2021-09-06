Адвокат розповів про стан Джеляла перед судом

Стан затриманого окупантами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла задовільний, 6 вересня йому обиратимуть запобіжний захід.

Джерело: адвокат Джеляла Микола Полозов у Facebook

Пряма мова Полозова: "Сьогодні я вже встиг побачитися з ним (підзахисним – ред.) і взяти участь в слідчих діях. Стан Нарімана задовільний. На даний момент він перебуває у статусі підозрюваного. Вину у вчиненні інкримінованого діяння він не визнає".

Деталі: За словами адвоката, засідання з розгляду клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття Джелала під варту відбудеться орієнтовно після 15 години в Київському районному суді Сімферополя.

Полозов додав, що заступника голови Меджлісу доставлять до суду для особистої участі в засіданні.

Подробиці адвокат обіцяв розповісти після завершення судового засідання.

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