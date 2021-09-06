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Адвокат розповів про стан Джеляла перед судом

Понеділок, 6 вересня 2021, 15:35
Наріман Джелял. Фото idelreal.org

Стан затриманого окупантами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла задовільний, 6 вересня йому обиратимуть запобіжний захід.

Джерело: адвокат Джеляла Микола Полозов у Facebook

Пряма мова Полозова: "Сьогодні я вже встиг побачитися з ним (підзахисним – ред.) і взяти участь в слідчих діях. Стан Нарімана задовільний. На даний момент він перебуває у статусі підозрюваного. Вину у вчиненні інкримінованого діяння він не визнає".

Деталі: За словами адвоката, засідання з розгляду клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття Джелала під варту відбудеться орієнтовно після 15 години в Київському районному суді Сімферополя.

Полозов додав, що заступника голови Меджлісу доставлять до суду для особистої участі в засіданні.

Подробиці адвокат обіцяв розповісти після завершення судового засідання.

Передісторія: 

  • 3 та 4 вересня на захопленому Росією півострові російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар – Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова.
  • Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі. Як повідомлялося, окупанти схопили більше 50 протестувальників – кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму. Пізніше більшість із них відпустили.
  • За даними голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, Джелялову висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" КК РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.
  • Він також розповів, що Джеляла цілий день утримували в наручниках і з мішком на голові.

Українська правда
Теми: Меджліскримські татариКрим


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