Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков про ДТП Трухіна: Треба сказати, що трапилося, промовчав  – проблема всім

Вівторок, 7 вересня 2021, 09:29
Разумков про ДТП Трухіна: Треба сказати, що трапилося, промовчав  – проблема всім
Дмитро Разумков, фото Сергія Ковальчука

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін мав би відкрито розповісти про свою роль а автомобільній аварії, що сталася 23 серпня під Києвом, коли він повертався з Полтави.

Джерело: Разумков на погоджувальній раді парламенту 

Пряма мова: "Важливим питанням залишається рівність перед законом, для депутатів у першу чергу. Я думаю, що всі багато чули про події, пов’язані з ДТП і з нашими колегами. Я знаю позицію більшості і впевнений, що позиція інших фракцій така сама: тут  не може бути якихось індульгенцій, тут повинна бути об'єктивна реальність. 

Людина повинна виходити й казати – не треба створювати собі й парламенту проблем, треба вийти і чесно сказати, яка ситуація, що трапилося. 

Я вже говорив: у ДТП можемо потрапити всі – ми всі люди, всі їздимо за кермом, але потім, коли ти промовчав хвилину, проблема відображається на всіх: на всіх депутатах, більшості, меншості, від влади. Це той негатив, який точно не потрібен українському парламенту сьогодні". 

Передісторія:

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. 
  • Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".
  • Трухін тиждень не коментував ДТП, лише 1 вересня зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи справді він був за кермом, а також заявив, що жоден із водіїв не був п'яним. 
  • Фракція "Слуги народу" теж не коментувала ДТП. 6 вересня її голова Давид Арахамія заявив, що будь-яка реакція фракції на аварію може розцінюватись як втручання або тиск на розслідування, тому колеги Трухіна чекають висновку експертиз, хто саме був за кермом.

Читайте також: Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

"Українська правда" в Threads

Теми: ДТПСлуга народуВерховна РадаРазумков Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
Усі новини...
Реклама: