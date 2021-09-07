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Разумков про ДТП Трухіна: Треба сказати, що трапилося, промовчав  – проблема всім

Вівторок, 7 вересня 2021, 09:29
Дмитро Разумков, фото Сергія Ковальчука

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін мав би відкрито розповісти про свою роль а автомобільній аварії, що сталася 23 серпня під Києвом, коли він повертався з Полтави.

Джерело: Разумков на погоджувальній раді парламенту 

Пряма мова: "Важливим питанням залишається рівність перед законом, для депутатів у першу чергу. Я думаю, що всі багато чули про події, пов’язані з ДТП і з нашими колегами. Я знаю позицію більшості і впевнений, що позиція інших фракцій така сама: тут  не може бути якихось індульгенцій, тут повинна бути об'єктивна реальність. 

Людина повинна виходити й казати – не треба створювати собі й парламенту проблем, треба вийти і чесно сказати, яка ситуація, що трапилося. 

Я вже говорив: у ДТП можемо потрапити всі – ми всі люди, всі їздимо за кермом, але потім, коли ти промовчав хвилину, проблема відображається на всіх: на всіх депутатах, більшості, меншості, від влади. Це той негатив, який точно не потрібен українському парламенту сьогодні". 

Передісторія:

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. 
  • Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".
  • Трухін тиждень не коментував ДТП, лише 1 вересня зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи справді він був за кермом, а також заявив, що жоден із водіїв не був п'яним. 
  • Фракція "Слуги народу" теж не коментувала ДТП. 6 вересня її голова Давид Арахамія заявив, що будь-яка реакція фракції на аварію може розцінюватись як втручання або тиск на розслідування, тому колеги Трухіна чекають висновку експертиз, хто саме був за кермом.

Читайте також: Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

Теми: ДТПСлуга народуВерховна РадаРазумков Дмитро


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