За інформацією видання "Дзеркало тижня", Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на засіданні 8 вересня терміново розгляне "Проект Закону про місто Київ – столицю України" №2143-3, який може обмежити повноваження Віталія Кличка в Києві.

Джерело: ZN.UA

Деталі: Відповідний законопроєкт вже був ухвалений у першому читанні 3 жовтня 2019 року. Чинна редакція проєкту закону передбачає розподіл повноважень мера та голови КМДА. Наразі обидві посади займає саме Віталій Кличко.

Мета авторів законопроєкту – "виправити існуючий незадовільний стан організації органів державної влади та місцевого самоврядування в Києві через запровадження відповідно до Конституції України більш ефективного правового механізму поділу влади в столиці України". Окрім того, таким чином намагаються начебто не дати узурпувати владу в столиці одній людині – йдеться про особу, яка одночасно займає крісло міського голови та голови КМДА.

Його автором вказується вже колишній нардеп, а наразі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За часів, коли він ще був нардепом, повідомлялось, що Ткаченко претендує на посаду голови КМДА. Окрім Ткаченка, авторами вказуються голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардепи з цієї ж фракції Дмитро Гурін, Олександр Корнієнко, Богдан Яременко, Михайло Радуцький, Олександр Дубінський та інші.

Ще під час голосування у першому читанні, законопроєкт підтримали лише представники монобільшості, інші ж фракції розкритикували проєкт закону, вказуючи, що він суперечить Конституції.

Водночас, у порядку денному засідання профільного комітету 8 вересня вказаного законопроєкту немає. Проте у "Дзеркалі тижня" вказують, що проєкт закону будуть розглядати в терміновому порядку саме завтра. Можливо, винести на розгляд його спробують "з голосу".

Чому це важливо: Конфлікт Банкової та міського голови Києва Віталія Кличка триває досить давно з періодичними загостреннями. Так, нещодавно суперечки між ОП та мером Києва точились навколо теми забудови столиці. Кличка навіть викликали на засідання РНБО, проте той не з’явився. Триває публічний конфлікт також між мером та міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком, який і є автором вказаного законопроєкту.