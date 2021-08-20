Ткаченко радить Кличку спрямувати удари по екскаваторах, що руйнують Київ 

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відповів на звинувачення мера Києва Віталія Кличка – переклав відповідальність за знесення будинку Барбана на міського голову та порадив, як боксеру, спрямувати удари по екскаваторах, що риють столицю.

Джерело: Ткаченко у Facebook

Пряма мова: "Як боксер (навіть екс) Ви маєте знати, що таке хибні удари. Так от – спроба "розіграти" з себе захисника Києва – той самий хибний удар. Краще б Ви спрямували ці удари по екскаваторах, що руйнують нашу столицю. Здається, Київ ще ніколи не був в такому жахливому стані.

Намагання набрати політичних балів за рахунок теми спадщини дуже невдала. Бо Ви єдиний серед мерів історичних міст, хто намагається усіляко протидіяти прийняттю закону про охорону культурної спадщини, що значно посилить в тому числі і кримінальну відповідальність забудовників за руйнацію пам'яток".

Деталі: Міністр вважає, що Кличко вигадав причину не йти на засідання РНБО та сам обрав шлях спілкуватись через соцмережі, тому і відповідає йому у Facebook.

Ткаченко каже, що меру відомо про неодноразові листи Мінкульту до КМДА щодо садиби Барбана.

Він підтвердив, що дозвіл на будівництво дійсно був виданий попереднім керівництвом Міністерства, проте із порушенням законодавства. Проте, Ткаченко стверджує, що первинні документи щодо забудови садиби видавала саме КМДА.

Очільник МКІП також каже, що саме КМДА відмовилася вносити історичну садибу, як і багато інших пам’яток до переліку.

Ткаченко підкреслив, що коли Міністерство видавало дозвіл на будівництво, то жодного охоронного статусу будинок Барбана не мав. А КМДА начебто проігнорувало внесення будинку у перелік нововиявлених пам’яток.

Міністр також натякнув на зв’язки мера і підрядника, яка хоче забудувати історичну садибу. Йдеться про колишнього депутата Київради Миколу Негрича від "Європейської Солідарності", з якою у 2015 році об’єднався Кличко.

Ткаченко нагадав, що у травні Міністерство наклало приписи про заборону будівельних робіт на Обсерваторній,6. Про це повідомили КМДА та правоохоронні органи. Але весь час, поки навколо будинку шла боротьба, міська влада мовчала, каже Ткаченко. Він звинувачує Кличка в тому, що він вирішив згадати про садибу лише після розголосу.

На його думку, з таким захисником як Кличко історичний Київ не встоїть, оскільки мер хоче заборонити "реконструкцію", що і так забороняє законодавство, а пам’ятки можна тільки реставрувати.

Наприкінці Ткаченко додав, що КМДА подало до Міністерства лише документи на 101 об’єкт культурної спадщини, хоча Кличко говорив про 1469. Проте у поданих документах є помилки, про які повідомляли КМДА.

Пряма мова: "Краще готуйтесь до відбудови будинку, який ви не встигли зробити пам’яткою, прибирання сміття, ремонту доріг та приборкайте дружбу з їх забудовниками. Як казав Джо Луїс, ви можете бігати, але не зможете сховатися".

Що передувало: Рада нацбезпеки та оборони на своєму засіданні ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит усіх архітектурних пам’яток на території держави.

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо відновлення зруйнованої садиби Барбана та аудиту всіх архітектурних пам’яток: він вважає, що РНБО переплутали КМДА з Мінкультом, а останній взагалі не виконує своїх прямих обов’язків.

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