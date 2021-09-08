Це провокація: Українська розвідка відповіла на закиди Росії щодо "диверсії" в Криму

Головне управління розвідки Міноборони України вважає провокацією заяви Росії щодо причетності відомства до нібито диверсії на газогоні в окупованому Криму.

Джерело: прессекретар ГУР Микола Красний в коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Красного: "Стосовно заяв російської сторони щодо затримання в Криму людей та звинувачення їх та Головного управління розвідки нібито у причетності до здійснення диверсії, можу заявити, що ці повідомлення не відповідають дійсності".

"Це комплекс системних провокацій проти нашої держави, проти Головного управління розвідки. Вони мають на меті обґрунтувати проведення репресивних заходів проти кримських татар. По-друге, ми не виключаємо активізацію таких репресивних заходів і пошук приводів для їх проведення".

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