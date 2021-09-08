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Це провокація: Українська розвідка відповіла на закиди Росії щодо "диверсії" в Криму

Середа, 8 вересня 2021, 17:16
Це провокація: Українська розвідка відповіла на закиди Росії щодо диверсії в Криму

Головне управління розвідки Міноборони України вважає провокацією заяви Росії щодо причетності відомства до нібито диверсії на газогоні в окупованому Криму.

Джерело: прессекретар ГУР Микола Красний в коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Красного: "Стосовно заяв російської сторони щодо затримання в Криму людей та звинувачення їх та Головного управління розвідки нібито у причетності до здійснення диверсії, можу заявити, що ці повідомлення не відповідають дійсності".

"Це комплекс системних провокацій проти нашої держави, проти Головного управління розвідки. Вони мають на меті обґрунтувати проведення репресивних заходів проти кримських татар. По-друге, ми не виключаємо активізацію таких репресивних заходів і пошук приводів для їх проведення".

Передісторія:

  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.
  • 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії ("диверсія"), яке передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
  • 3-4 серпня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла,Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всім затриманим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
  • У Меджлісі кажуть, що Нарімана Джеляла (Джелялов – російський варіант прізвища) після затримання цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.

"Українська правда" в Threads

Теми: Криманексія
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