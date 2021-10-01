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"Слуги народу" приїхали до Трускавця

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 08:35
Слуги народу приїхали до Трускавця
Прибуття “слуг народу” в Трускавець, фото Ельдара Сарахмана, УП

Народні депутати з фракції "Слуга народу" прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця подій

Деталі: На платформі деякі депутати зізнавалися, що толком не знають, про що говоритимуть: їм відома та ж програма, що й журналістам.

Очевидно, що будуть вирішувати "внутрішні організаційні питання", як далі працювати фракції, а також "кадрові питання". 

За словами нардепів, у потязі не збирали підписи за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Столичний потяг зі "слугами народу" запізнився на 8 хвилин.

За даними УП, в потязі з Києва було близько 50 депутатів та їхні помічники. Керівників фракції в ньому не було. Інші депутати добиратимуться в Трускавець своїм ходом (всього фракція нараховує 244 нардепи). 

 
Прибуття

фото Ельдара Сарахмана, УП

За словами нардепів, поїздку в Трускавець вони оплачували самі.

Нардеп Олексій Жмеренецький з комітету антикорупційної політики заявив: "Ми скидувалися. Гроші заносили в наш секретаріат. Централізовано купували квитки, але за свій рахунок. Зараз, я так розумію, ми будемо оплачувати готель. Номери заброньовані".

За його словами, збиратися у Трускавці – "це вже символічно". 

"Трускавець був точкою відліку. Пройшло два роки. Кожний комітет підготував звіт про досягнення, про ключові реформи. Будуть доповіді голів комітетів на цю тему. Плюс є плани на наступні два роки", – пояснив Жмеренецький.

Він підтвердив, що говоритимуть і про відставку Разумкова. За словами Жмеренецького, голова фракції Давид Арахамія "взяв про запас підписні листи, але вони ще порожні".

 

фото Ельдара Сарахмана, УП

Нагадаємо: 1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга Народу", велике зібрання за участю президента проведуть у готелі "Rixos Prykarpattya"

На збори монобільшості планували запросити генпрокурора Ірину Венедіктову, голову Служби безпеки України Івана Баканова та представників Кабміну. А голову Верховної Ради Дмитра Разумкова не запросили, йому світить відставка.

Програма виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці передбачає нагородження "найкращих депутатів", сесії з силовиками та радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуРазумков ДмитроТрускавець
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