“Слуги народу” озвучили, де й коли проведуть великий “розбір польотів”
Понеділок, 27 вересня 2021, 15:16
1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга Народу", так звана "велика фракція".
Джерело: офіційний бот "слуг народу"
Деталі: Місцем проведення великого зібрання за участю президента визначено готель "Rixos Prykarpattya". На його території працюватиме Медіацентр.
У Медіацентрі заплановані брифінги керівництва та представників партії чи фракції, а також запрошених гостей.
Детальна програма буде відома пізніше.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський запланував зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року, – і не лише з розмовою й "навчанням", а й з кадровими рішеннями. Речник президента Сергій Никифоров говорив, що заплановано "багатоденну фундаментальну зустріч" Зеленського з партією.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що на збори парламентської фракції в Трускавці запросять керівників Офісу генпрокурора і Служби безпеки України, а також представників Кабінету міністрів та Офісу президента.
- З'їзд планувався спершу на 1-3 жовтня: у п'ятницю й суботу – основні події, у неділю – підбиття підсумків.
- 22 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков казав, що його не запросили на збори фракції у Трускавці. Корнієнко відповів, що це робоча нарада – і її учасники у відповідний термін отримають відповідні запрошення.
- Влітку 2019 року партія "Слуга народу" проводила у Трускавці тренінг для своїх майбутніх народних депутатів.
Українська правда