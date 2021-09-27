“Слуги народу” озвучили, де й коли проведуть великий “розбір польотів”

1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга Народу", так звана "велика фракція".

Джерело: офіційний бот "слуг народу"

Деталі: Місцем проведення великого зібрання за участю президента визначено готель "Rixos Prykarpattya". На його території працюватиме Медіацентр.

У Медіацентрі заплановані брифінги керівництва та представників партії чи фракції, а також запрошених гостей.

Детальна програма буде відома пізніше.

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