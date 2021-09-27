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“Слуги народу” озвучили, де й коли проведуть великий “розбір польотів”

Понеділок, 27 вересня 2021, 15:16
“Слуги народу” озвучили, де й коли проведуть великий “розбір польотів”
Фото Станіслава Груздєва, Главком

1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга Народу", так звана "велика фракція".

Джерело: офіційний бот "слуг народу"

Деталі: Місцем проведення великого зібрання за участю президента визначено готель "Rixos Prykarpattya". На його території працюватиме Медіацентр.

У Медіацентрі заплановані брифінги керівництва та представників партії чи фракції, а також запрошених гостей.

Детальна програма буде відома пізніше. 

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський запланував зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року, – і не лише з розмовою й "навчанням", а й з кадровими рішеннями. Речник президента Сергій Никифоров говорив, що заплановано "багатоденну фундаментальну зустріч" Зеленського з партією.
  • Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що на збори парламентської фракції в Трускавці запросять керівників Офісу генпрокурора і Служби безпеки України, а також представників Кабінету міністрів та Офісу президента.
  • З'їзд планувався спершу на 1-3 жовтня: у п'ятницю й суботу – основні події, у неділю – підбиття підсумків.
  • 22 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков казав, що його не запросили на збори фракції у Трускавці. Корнієнко відповів, що це робоча нарада – і її учасники у відповідний термін отримають відповідні запрошення.
  • Влітку 2019 року партія "Слуга народу" проводила у Трускавці тренінг для своїх майбутніх народних депутатів.

Українська правда
Теми: Слуга народуЗеленськийОфіс генпрокурораОфіс президентаКабінет міністрів
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